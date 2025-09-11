『（LOVE SONG）』ベッドで眠る向井康二を見つめる森崎ウィンが切ない 新場面写真解禁
森崎ウィンとSnow Manの向井康二がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』より、ソウタ（森崎）とカイ（向井）の両片想いがすれ違う、切なすぎる場面写真が解禁された。
【写真】すれ違う想い・・ソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）の切なすぎる場面写真
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
幼なじみで同じ大学に通い、ずっと一緒に過ごしてきたソウタ（森崎）とカイ（向井）。親友であるはずのカイに特別な想いを抱いてしまった気持ちは胸の奥にしまい込み、あくまで親友として接していたソウタだったが、ある日突然、カイはソウタの前から忽然と姿を消してしまう。結局「好きだ」と言えないまま終わってしまったソウタの初恋。あの頃、カイが歌っていた“未完成の曲”――。切なくどこか悲しげなメロディは、今もソウタの心の奥で繰り返し鳴り響いていた。
数年後、メーカーの研究員として忙しい毎日を送っていたソウタは、タイ・バンコクへの赴任を決意する。異国の空気に戸惑いながら街を歩いていたその時、まるで時が巻き戻るように、目の前にカイが現れる。もう二度と会えないと思っていた初恋の相手との、あまりにも唐突な再会だった。
このたび、2人の両片想いがすれ違う、切なさあふれる場面写真が解禁された。眠るカイの横顔をソウタが隣で見つめる印象的なカットでは、どこか悲しげな表情を浮かべるソウタから、好きなのに伝えられない想いがにじみ出る。さらに、ソウタの気持ちを知る職場の先輩・ジン（及川光博）が、カイの歌を聴きながら号泣するソウタに優しく寄り添う姿や、街中で見かけたカイのポスターを前に想いを巡らすソウタ、そしてソウタを見送るカイの切ない表情を捉えたシーンも公開された。
心に秘めた想いを言えず、すれ違ってしまう2人の表情を映し出す数々の場面。劇中で描かれる両片想いの初恋は、一体どんな展開を見せるのか。物語への期待がいっそう高まる。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
