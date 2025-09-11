¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÈÅì³¤ÎÓ¡ÉÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¡È¤Î¤Ö¡Éº£ÅÄÈþºù¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤â»ëÄ°¼Ô¿´ÇÛ¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ²º¡×
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè24½µ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤óÃÂÀ¸¡×¡ÊÂè119²ó¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬Åì³¤ÎÓ¤ÈºÆ²ñ¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿Åì³¤ÎÓ¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÊÔ½¸Ä¹Âç¾æÉ×¡©¤É¤³¤«°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿´ÇÛ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ²º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê»æ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë
¡¡Ìø°æ²È¤ËÅì³¤ÎÓ¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤Î¤Ö¤ÏºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å»Ê¤òÉô²°¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¡£2¿Í¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤È¡¢¹âÃÎ¿·Êó¤Ç¶¦¤ËÆ¯¤¤¤¿¿ó¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£Åì³¤ÎÓ¤Ï¸½ºß¤Î¿ó¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢Èà¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤¢¤ÎÌø°æ¤¬¤³¤ó¤Ê³èÌö¤¹¤ë¤È¤Ï¤Ê¤¡¡Ä¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿ó¤¬È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤«¤éµ¢Âð¡£¿ó¤ÏÅì³¤ÎÓ¤Ë¡Ö¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÅì³¤ÎÓ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡Ö²¶¤â´ò¤·¤¤¤¾¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢¿ó¤Ë¤â¤Ã¤È¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÉÁ¤¯¤è¤¦´«¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Î¤Ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅì³¤ÎÓ¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤é¤¢¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¤«¤±¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤ó¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤Á¤ã¤¢¤»¤ó¡£²¶¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡×¤È2¿Í¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Åì³¤ÎÓ¤Ï¿·´´Àþ¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤ÆÌø°æ²È¤ò¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Åì³¤ÎÓ¤ÏÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤è¤í¤·¤å¤¦¤Ë¤ã¤¢¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Ë¤ã¤¢¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤³¤«¼å¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ÎÅì³¤ÎÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¡©¤É¤³¤«°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡©¤á¤Ã¤Á¤ã¿´ÇÛ¡×¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤ËÍè¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡Ö°ä¸À¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ²º¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
