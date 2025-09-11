１２日に開幕する男子テニスの国別対抗戦デビスカップ（杯）日本−ドイツ（東京・有明コロシアム）の組み合わせ抽選が都内で行われ、日本はＮＯ１に世界ランキング１０４位で、全米で初出場初勝利を挙げた望月慎太郎（木下グループ）を起用。第１日の１２日、第２試合で、ドイツのＮＯ２、同１３５位のヤニック・ハンフマンと対戦する。また、日本ＮＯ２は同１５３位の西岡良仁（ミキハウス）で、第１日の１試合目で、ドイツＮＯ１で同９８位のヤンレナルト・シュトルフと対戦する。

添田豪日本代表監督は「まずは１本１本、勝っていきたい。いい試合、対戦になると思う」と話した。元世界４位で、現９３位の錦織圭（ユニクロ）は当初、代表に選ばれていたが、背中のけがのために、代表を辞退した。

大会方式は２日間でシングルス４試合、ダブルス１試合の計５試合を戦う予定で、３戦先勝方式。１日目がシングルス２試合、最終日がシングルス２試合のダブルス１試合を行う予定だ。勝ったチームは、１１月のデビス杯決勝大会に進出。この年の世界最強国を決める。敗れたチームは、来年の予選１回戦に回る。