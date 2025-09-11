フランスのリュミエール兄弟が映画を発明してから今年（2025年）で130年。映画はそのころ明治時代だった日本にもまもなくして上陸し、活動写真と呼ばれた。初期の映画にはまだ音声がなく、映像に解説やセリフをつける「活動写真弁士」という日本独特の職業が誕生する。明治から大正、昭和初期にかけて人々は、チャップリンやキートンなどの喜劇も、尾上松之助、阪東妻三郎などのスターを生んだチャンバラ時代劇も、弁士の名調子の語りとあわせて楽しんだ。

「活動弁士」「活弁」とも呼ばれた彼らは互いに話芸を競い合い、それぞれに熱烈なファンがついて人気商売となる。その勢いは、いまのYouTuberに匹敵するかもしれない。だが、1930年代以降、トーキー（音声のついた映画）の普及にともない大半の弁士は失職していった。



活動弁士の坂本頼光さん ©山元茂樹／文藝春秋

それでもその芸は細々とではあるが継承されてきた。今春、その活動弁士から坂本頼光(らいこう)​さん（46歳）が、芸術選奨の文部科学大臣賞新人賞（大衆芸能部門）に選出された。折しもAIの普及により人間から多くの仕事が奪われるのではないかとささやかれるこの時代、100年近くも前にトーキーに仕事を奪われたはずの活動弁士が、こうした形で再評価されたというのが痛快ではないか。

今回の受賞をきっかけとして、坂本さんに活動弁士を生業とするまでの軌跡、現在の仕事、そして将来の展望にいたるまでたっぷり話をうかがった。インタビューを収録したのは、彼がこの道に進むにあたり最初に門を叩いたゆかりの場所、東京・北綾瀬のマツダ映画社である。（全3回の1回目／続きを読む）

大河ドラマ、名匠監督の映画でも活躍

――このたびは芸術選奨文部科学大臣賞新人賞の受賞、おめでとうございます。

坂本頼光さん（以下、坂本） ありがとうございます。 ついに新人賞というか、やっと新人ですよ。

――私（ライターの近藤正高）が坂本さんとお会いするのは6年ぶりですね。前に会ったのは、NHKの大河ドラマ『いだてん』に坂本さんが活動弁士の役で出演されたときで、それをみんなで一緒に観ようということになって……。

坂本 それが、いざオンエアを観たら、自分の出番はものの15秒ぐらいで。収録では無声映画の『不如帰(ほととぎす)』をほとんど通しでやったはずなんですよ。しかも、ものすごい引きの画で私かどうかすらわかんない。一応、声でわかるけど。

俳優・成田凌に活弁を指導

――でも、映像はちゃんと再現してありましたね。明治時代の無声映画と同じように女性の役をちゃんと女形がやっていて。……その『いだてん』が2019年で、周防（正行）監督の『カツベン！』（2019年12月公開）に出演されたのと同じ頃ですね。

坂本 撮影したのは2018年です。私は（出演とあわせて）主演の成田凌さんと永瀬正敏さんにご指導したんですけど、自分には活弁の師匠がいないので大変でしたよ。また、私は感覚的な人間なんで、成田さんが苦しんだわけです。

「もう一つですね」「コクがないんですね」

――苦しんだ、と言うと？

坂本 成田さんに活弁のセリフを言ってもらって、「どうでしょうか？」って訊かれても「もう一つですね」なんて。そうしたら「もう一つっていうのはよくわかんないんですけど、具体的に言ってもらえないですか？」って言うから、「具体的に言うとピンと来ない。もっと具体的に言うとね、コクがないんですね」「コクっていうのは何でしょう？」「うーん、『これが活弁だ』というような風味ですかねえ」……って、コクとか風味とかカレー評論家みたいになってきちゃってね（笑）。

でも蓋を開けてみたら、成田さんはよくやってくれてましたね。地のセンスがよかったんですよ。私がしゃべっているのを歌みたいに覚えてくれましたから。だからまあ、結果的には一応お役目は果たせましたけどね。

――指導は、自分でやるのとはまた違った難しさがあると。

坂本 教えるっていうのは難しいですねえ。ええ、もう教えなきゃいけない立場に突入してたんです。あの頃もう四十に手が届くところでしたからね。

これがね、私の先輩にあたる片岡一郎さんは森田甘路さんと高良健吾さんに教えたんですけど、一郎さんは澤登翠さん（女性活動弁士の第一人者）の弟子なので、教えることができるんですね。彼は私と違って、ちゃんと左脳も働く人間ですから。高良さんに「口のなかの両端にピンポン玉を二つ入れているような感じで喋ってみてください」とかね、「ここのくだりはね、台本上ではこうなってますけど、このとき画面はこうで」とか、ちゃんと筋道を立てて論理的にしゃべれるわけですよ。

マツダ映画社での思い出

――片岡一郎さんと坂本さんが最初に会ったのは、このマツダ映画社だったわけですね。

坂本 そうそう、ちょうどここ（マツダ映画社の会議室）で出会ったんです。ここで活弁研究会みたいなのがありましてね。「蛙の会」っていうんですけど。そこに入ったら1年早く一郎さんがいたんです。彼は日芸（日本大学芸術学部）の学生でしたね。春風亭一之輔さん（落語家）や講談の一龍斎貞橘さんと同期で。

――研究会では、具体的にどんな講習を受けるんですか？

坂本 ここに何人か集まって、外郎売りだとかを読んだりして。それで、マツダ映画社が提供してくれるフィルムを映写して弁士の体験をするという。手取り足取り教えてもらうという感じではなかったですけど、そういうのを毎月1回やってて。

もともとマツダ映画社は、活動弁士の松田春翠(しゅんすい)先生が戦後になって散逸していた無声映画のフィルムを集めて設立した会社なんです。普通、芸人としての技量が優れてたら経済のほうはとっちらかっちゃってたりするんだけど、春翠先生は経済的な観念もしっかりしてらっしゃって、ようするにハードであるフィルムと、ソフトである弁士が一体化した状態で商えるようにされたんです。

そのおかげで、トーキーの登場後、一度は消えかけた活弁が復活できたんですよ。だから、我々は春翠先生のご遺徳でやれてるようなもんなんです。蛙の会でも春翠先生が残されたテキストや資料を参考にしてましたね。

――勉強のため聴けるような、弁士の録音みたいなものはなかったんですか。

坂本 一応はありますけど、そもそも音声がない映画に説明をつけるのが活弁だったわけですから、活動写真館でのライブ盤みたいなものはないんですよ。いま残ってるのは、戦後に開催された懐かしの活弁大会みたいなので、その頃にはもう活弁をやってなかったような人たちが久々にやったのを録音したのとか、そういうものしかないわけです。それがもう昭和20年代ですからね。その時点で「懐かしの活弁」って言ってたものを、私どもは平成に入ってから着手したわけですよ（笑）。

水木しげる先生の自宅を訪問して押しかけ弟子に

――どうしてそこにたどり着いたのか気になりますね。

坂本 子ども時代から落語とかは好きだったんですが。それは生まれ育ったのが西日暮里だっていうのもあるのかもしれませんけどね。周囲に芸人が結構住んでいたり、年寄りが多いし。でも一方で、水木しげる先生のところに行って、お弟子さんにしてもらおうとしてた時期もあるんですけど。

――出版社に電話したら住所を教えてもらえたそうですね（笑）。

坂本 いまだったら信じられませんね。それで2回手紙出して、返事がなかったから、これはもう来いってことだと勝手に解釈して（笑）。忘れもしない、1990年だから小学5年生のときです。5月5日のこどもの日に行けば会ってくれるだろうと思ったんですね。で、調布の水木プロダクションへ文明堂のカステラを持って出かけたんです。

「マンガなんか描いてたって、食えないんですよ」「下手したら餓死しますから」

――ちゃんと子どもながらに気を遣って（笑）。

坂本 でも、アポイントは取ってないのね（笑）。 そうしたら、いらっしゃったんですね。それで「あんた何者ですか？」（と水木先生のモノマネで）って言われましてね。その頃、先生はまだ70歳までいってなくて、バリバリお元気でした。

それで「編集部から柏餅が届いてるから、あんた食べますか」って応接間に通されて、柏餅を食べながら、先生の弟子にしていただけないでしょうかと話したら、「あんた、まだ少年ですから。弱りましたね」なんて言われてね。

「それにあんた、マンガなんてのはもうね、まともな人間が手を出すもんじゃありません。あんた、まだ少年だからわからないでしょうけどね、大人になると金塊が必要なんです」って（と指で丸をつくって突き出す）。水木先生は大金を表現するのに「金塊」という言い方をされまして（笑）。

――ようするに資本がいるというわけですね。

坂本 資本がいると。「マンガなんか描いてたって、あんたね、食えないんですよ、普通。下手したら餓死しますから。大体あんた、絵は描けるんですか？」って。そのとき、私、絵を持っていったんです。ゲゲゲの森にいる鬼太郎とねずみ男とか、サインペンで模写したのを持ってったんですけどね。いや、歳のわりにはなかなか上手いと。しかし、「点描」ができてないと言われて。

水木プロに通い続ける日々

――点描！ 水木作品には欠かせない技法ですね。アシスタントもまずそれからマスターしなければならなかったという。

坂本 そうそう、「うちはもう点描できなきゃだめなんですから。それにあんた、これGペンじゃないでしょう」って指摘されて。「インクをつけて描けないとマンガ家にはなれんのです。だからまあ勉強が必要です」つって。それでも「まあ、せっかく来たんだから、ゆっくりしていきなさいよ」って言われて、結局、昼すぎに行って夜7時半ぐらいまでいましたよ。もうあまりに竜宮城みたいに素晴らしいところだから帰れなくなっちゃって。

――ファンにとってはそうでしょうね。

坂本 それで先生から「あんた、親が心配するんじゃないですか？」って言われて、私はその頃すでに活動弁士の片鱗があったのかもしれないけど、「うちで今日はバルサンを焚いていて、まだ焚き終わってないと思うんです。もう少しいさせてください」と大嘘をついた（笑）。 「そんなにかからんでしょう」と言われたけど（笑）。

――でも、すごく丁寧に対応してくれたんですね。

坂本 先生には「あんたみたいな熱心な子は10年に一度くらいは現れるんです。2〜3年熱心に来て、あるときパタッと来なくなるんですよ。あんたもきっとそうなりますよ」とは言われました。10年に一度って、何かスケールの小さい悪魔くん（同名の水木作品の主人公）みたいでいいなと思ってね。

中1の時に活弁と運命の出会いを

――それから、通い続けることに。

坂本 土曜ともなると、とにかく先生がいるいないにかかわらず水木プロに行ってたわけですよ、画材を持って。それで先生の机を借りて、頼まれもしていない絵を描いたりしてたわけです。

それを当時のチーフアシスタントの村澤（昌夫）さんに見せて、「ここのねずみ男の顔はこうしたほうがいい」とか「ベタ塗りはもっと丁寧にしたほうがいい」というようなことも教えてもらったりしてね。そのうちに、そんなに好きだったら中学校出たら来てもいいんじゃないかみたいな話にまでなってたんだけど……。

そこへ映画ですよ。だんだん映画が趣味になってきたわけです。雑食だからいろんなのを観るうちに『夢みるように眠りたい』（1986年）っていう林海象監督の映画と出会って。

これは無声映画をテーマにした映画で、佐野史郎さんの映画初出演作にして主演作。そのなかに劇中劇として活弁のシーンがあって、弁士を務められていたのが春翠先生だったんです。春翠先生の口調、そして雰囲気に魅了されました。いい顔してらっしゃるじゃないですか。いかにも芸人って感じね。もう「ああ、面白い」って思った。

――運命の出会いですね。いくつのときですか、それは？

坂本 中1だとすると13歳ぐらいですね。春翠先生の語りは七五調というか、わりとそういうタイプの方だったんですよね。（『夢みるように眠りたい』での春翠先生の語りを真似て）「紫紺の空には星の乱れ。緑の地には花吹雪。千村万落、春長けて。春や春、春、南方のローマンス」とか、「おお、夢か幻か、黒頭巾は桔梗姫のあとを追って、悪漢一味を追跡した」みたいな。そういうのが面白いわけですよ。それで真似してるうちに自分でもやってみたくなってくるわけですな。

それまで講談とか浪曲も漠然と知ってたし、落語は好きでちょろちょろ聞いてましたけど、活弁は知りませんでしたからね。でも、面白いなと。しかも映画と演芸のちょうど中間というかね、両方の特質を持ってるなと思った。そう思っていた矢先にですね、うちの中学校の2年生の課外授業で、きょうは活弁を観に行くと言われて。こんなことってあるのかしら？ と思いました。

活弁という芸に惹かれていく

――そのタイミングで。まるで活弁に引き寄せられるかのような展開ですね。

坂本 王子の北とぴあかな。チャップリンの『キッド』（1921年）を弁士と楽団の生演奏でライブ上映するので、生徒全員で観に行ったんですよ。そこで初めて生の活弁に触れたわけですね。そのときの弁士は澤登翠さん。片岡一郎さんの師匠で、春翠先生のお弟子さんですよ。それで私は初めて生で観て。何というこのライブ感の面白さ。あたかもトーキー映画を見るようなね。

『キッド』はサイレントなんだけれども、普通の映画に感じるわけです。ときどき、「あ、そうだ、横にいるあの女性がしゃべってるんだ」と気づくわけですけど。だから映像も語りも音楽も独立してるはずなんですけど、それが合体してるというのが、ほかの芸とはまた違うと感じてね。しかもしゃべる人間が真ん中にいない。あくまでも映画が主体なんですね。そこにカルチャーショックを受けました。

「弁士っていう仕事がちょうど自分の感性にフィットしたんです」

――なるほど。

坂本 たとえば私は、水木先生のマンガでも鬼太郎よりねずみ男が好きだったりするわけですよ。だから脇役が好きなんだね、メインより。つまり、映画がメインだとすると、脇が弁士なんですよ。

だから、弁士っていう仕事の立ち位置がちょうど自分の感性にフィットしたんですね。それでやってみたくなってね。水木先生への情熱がそれまで41度ぐらいあったけど、活弁を知ってから37度8分ぐらいになっちゃって。

高校に進んで、さらに映画の熱が強くなりました。しかも学校が池袋にあったんですよ。まだ改築前の文芸坐（現・新文芸坐。古い映画を見せる名画座）があった頃の。それで学校にはあんまり行かず、文芸坐で映画ばかり観てたんですよ。それでやっぱり活動弁士がいいやと思って、高校をもうやめようと。水も合わないしね。みんなと話題が全然違いますから。

葬式のついでに家出して…

――そこで決定的な出来事があったわけですよね？

坂本 そうそう、いまその話をしようと思ったんだ。無声映画とは関係ないけど、俳優のフランキー堺も好きだったんですよ。ちょうど亡くなったとき（1996年）、沖縄の修学旅行に行かなきゃいけなかったんだけど、もうそっちよりフランキー堺の葬式に行きたかったんですよ。

告別式が出発と同じ日で、羽田空港にもう先生も同級生たちも待ってたんだけど、電話して、僕はお葬式に行くので修学旅行には行きませんって伝えて。先生も絶句してましたけどね。

それで、葬式ついでにそのまま家出しましてね。もう学校やめて活動弁士になるんだから、って（笑）。 もう、どうしようもないね。これだったら普通の反抗期の方が全然いいじゃないかって。フハハハハ。

水木先生に報告すると「まあ何とかなるもんですよ」

――水木先生にはどのように伝えたのですか。

坂本 「活動弁士になりたくなりました。ついては学校をやめたい」と。「母親や祖父母が言うには『そんなにやめたいなら水木先生におうかがいを立てて来い』と」……それは本当なんですよ。そうしたら先生は困りながらも「学校というのは、行けるんだったら行ったほうがいいんですけど、行かないんだったら、行かなくてもまあ何とかなるもんですよ」って言ってくれたんですよ。私はその後ろのほうのお言葉だけいただいて帰宅して、水木先生から学校は行かなくてもいいって言われたと、母たちに伝えたんです（笑）。

それで学校をやめて、ここ（マツダ映画社）へ相談し来たんですよ、たしか。澤登さんに弟子入りしたいと言ったら、翠さんは弟子を取らない主義なんだって断られちゃって。途方に暮れていたら、（代表の松戸）誠さんが「うちには『蛙の会』っていう研究会があって、君ぐらいの若い子も来てるから、そこで勉強して、ちょっと時機を待ったら？」と教えてくれて、さっきの話に戻るわけですよ。

（近藤 正高）