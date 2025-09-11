５０代で初めて結婚した女優が１１日までに、ＳＮＳで夫婦ショットを披露した。

５５歳だった２０２０年に医師の男性と結婚した床嶋佳子（６０）がインスタグラムで「私達、お陰様で結婚５周年を迎えることが出来ました！！」とレストランでシルバーヘアの夫と２人でシャンパンを手に祝う様子のショットを添えて報告。「正直もう５年も経（た）ったのか！と自分自身驚きのようなものを感じています。このように過ごすことが出来たのも見守っいただいている皆様のお陰だと感謝の気持ちでいっぱいです。これからもこのご縁を大切に感謝をしながら過ごしていきたいと思います」とつづった。

この投稿には多くの祝福と「ステキな夫婦」「すごく憧れます」「お幸せそうで何よりです」などの声が届けられている。

床嶋は初婚。夫は再婚で年齢は非公表としているが、現在はセミリタイア状態だという。５月８日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に友人の女優・かとうかず子と一緒に登場した際は、「かとうさんが実はキューピッドになって、私の夫を紹介してくださったんです」と説明。かとうとジム仲間から夫を紹介されたと明かしていた。