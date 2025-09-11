◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位を走るドジャースが１０日（日本時間１１日）、試合開始直前にスタメンが変更されるアクシデントが発生した。

当初は「３番・捕手」でスタメンに名を連ねていたスミスが外れ、急きょ捕手には「９番」でロートベットが入り、スタメンも大きく変更された。

スミスは、前日９日（同１０日）に右手打撲から６日ぶりに復帰。２回先頭の１打席目に先制点につながる二塁打を放つなど、４打数１安打で、７回１失点と好投した先発右腕のシーハンら３人の投手陣も好リードした。試合前にはキャッチボールなども行っていたスミスだが、ドジャースは「右手打撲のため」と発表した。

ドジャースはこの３連戦でマンシー、ベシア、エドマンと故障者が次々に復帰。シーズン終盤へ戦力が整ってきたが、正捕手スミスが長期離脱となれば大きな痛手となる。ドジャースの当初発表されたスタメンと、試合開始時のスタメンは以下の通り。

【当初】

１（指）大谷、２（遊）ベッツ、３（捕）スミス、４（一）フリーマン、５（右）T・ヘルナンデス、６（中）エドマン、７（二）ロハス、８（左）パヘス、９（三）E・ヘルナンデス、投・スネル＝左

【試合開始時】

１（指）大谷、２（遊）ベッツ、３（右）T・ヘルナンデス、４（一）フリーマン、５（中）エドマン、６（二）ロハス、７（左）パヘス、８（三）E・ヘルナンデス、９（捕）ロートベット、投・スネル＝左