一皿の本格中国料理を食べているかのような、深い味わい！中国ラーメン揚州商人「海南海老炒麺」「選べる2種の辛さの麻辣麺)」

中国ラーメン揚州商人「海南海老炒麺」「選べる2種の辛さの麻辣麺」

●販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年11月30日(日)予定

●販売店舗：中国ラーメン揚州商人全店舗

「中国ラーメン揚州商人」は、今回、秋の季節商品として新商品「海南海老炒麺(かいなんえびちゃーめん)」と「選べる2種の辛さの麻辣麺(まーらーめん)」を、2025年9月16日(火)〜11月30日(日)まで、首都圏38店舗にて期間限定で販売します。

■大粒海老と特製醤の旨みが絡み合う「海南海老炒麺」

ぷりっぷりの大粒海老と特製醤(ジャン)が織りなす奥深い旨みが特徴の炒麺です。

シャキシャキのもやしやキクラゲなど、豊富な具材が麺と絡み合い、一口ごとに異国情緒あふれるアジアンテイストが広がります。

添え付けのレモンを絞ると、爽やかな香りが加わり、さっぱりとした後味に変化。

味の変化も楽しめる、甘酸っぱく、奥深い旨みが癖になる一品です。

◆価格：1,250円〜1,270円(税込) ※店舗によって価格が異なります

●主な具材：海老、小松菜、もやし、白髪葱、キクラゲ、舞茸 など

●おすすめトッピング：別皿で提供するパクチー(＋250円税込)

海南海老炒麺

■選べる2種の辛さ！食欲を刺激する「麻辣麺」

【旨辛麻辣麺(うまからまーらーめん)】 辛さレベル3。

複数のスパイスの甘く複雑な香りが、ラー油の辛味と合わさることで、ただ辛いだけでなく、香り豊かで奥行きのある味わいを生み出します。

特製の辛味醤(ジャン)を加え“旨みが際立つ辛さ”に仕上げました。

豚バラ、海老、きのこ類など、たっぷりの具材が絡み合う、食欲を刺激する一杯。

◆価格：1,370円〜1,390円(税込) ※店舗によって価格が異なります

【本場激辛麻辣麺(ほんばげきからまーらーめん)】 辛さレベル6。

ラー油と花山椒の量が倍増し、舌が痺れる強烈な刺激が楽しめる“本格派”。

痺れる辛さが、スープの深い旨みや豚バラの甘みと絶妙なバランスで混ざり合い、辛さの中にも素材の旨みがしっかりと感じられる、辛党必食の一杯。

◆価格：1,390円〜1,410円(税込) ※店舗によって価格が異なります

●主な具材：豚肉、海老、小松菜、竹の子、白髪葱、ぶなしめじ、キクラゲ、舞茸

●おすすめトッピング：別皿で提供するパクチー(＋250円税込)

麻辣麺(本場激辛麻辣麺・旨辛麻辣麺)

■商品共通のこだわり

どちらの商品も「中国ラーメン」へのこだわりから生まれた自家製麺4種類から選べます。

上品なコシの細麺「柳麺」、もちもちとした食感の「揚州麺」、独自開発した極太麺「刀切麺」、そして美味しくて健康に配慮した「低糖質麺」。

一杯一杯を丁寧に作ることで、まるで一皿の本格中国料理を食べているかのような、深い味わいを楽しめます。

