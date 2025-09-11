10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」がこのほど、現役高校生508人に対して「好きな声優」に関するアンケートを実施。その結果、1位には人気声優の「梶裕貴」が選ばれた。



【調査結果】令和の現役高校生に聞いた「好きな声優」ランキング 6位以下も納得

梶裕貴は「19.4」%と圧倒的人気で1位を獲得。得票された理由として、代表作「進撃の巨人」のエレンの声を担当していることを理由に挙げる高校生が多く存在し、「イケボだから」「声がかっこいい」など“声に惚れる”という声優らしい回答も目立った。また声だけでなく、イケメン声優として人気の梶さんらしく「普通に見た目がタイプだから」「声もビジュも好き」など、見た目が好きということを理由に挙げる高校生もいたようだ。



2位に選ばれたのは、国民的アニメになりつつある「鬼滅の刃」の主人公・竈門炭治郎の声優として活躍している花江夏樹（13.6%）。理由としても「鬼滅の刃」の印象が相当強いのか、「鬼滅が好きだから」「炭治郎がカッコいいから」など“鬼滅の刃の声優だから”ということを理由に挙げる高校生がほとんどだった。



3位には津田健次郎（8.7%）がランクイン。「低音ボイスが好き」「深い声が好きすぎる」「声も顔もすべてがイケオジ」など、“声”に魅了されている高校生が多数。ただ他の声優とは異なり「俳優業で知った」という高校生も多かった。



以下は発表された「好きな声優」ランキングのトップ5。



第1位 梶裕貴（19.4%）



第2位 花江夏樹（13.6%）



第3位 津田健次郎（8.7%）



第4位 木村昴（6.9%）



第5位 山寺宏一（5.8%）



（よろず～ニュース調査班）