関西〜九州航路の「さんふらわあ」船内ショップにて販売

商船三井さんふらわあは2025年9月9日の出港便から、オリジナルグッズの新商品「さんふらわあスケールモデルキット“さんふらわあ くれない・むらさき”」を販売すると発表しました。

【すごいリアル！】これが「さんふらわあスケールモデルキット“さんふらわあくれない・むらさき”」です（画像）

「さんふらわあスケールモデルキット」は、2023年に就航した日本初のLNG燃料フェリー「さんふらわあ くれない・むらさき」を、1/1250スケールで精巧に再現したオリジナルグッズです。食玩メーカーのエフトイズ・コンフェクトが開発し、商船三井が監修したものとなります。

この商品は半塗装組立キットとなっており、各パーツは塗装済み。組み立ての過程でアレンジやカスタマイズを楽しみながら、船体を完成させることができるといいます。

船体を全て再現した「フルハル仕様」もしくは喫水線から上だけを再現した「洋上仕様」を選んで組み立てることができます。

付属品として、同じ1/1250サイズの貨物車（10tトラック、LNGタンクローリー、トレーラー）や乗用車（RVタイプ、ワンボックスタイプ）、さらにジオラマ用の波板パーツ4枚、岸壁パーツ5枚、防障壁パーツ4個が同梱されており、多彩な「さんふらわあ」のシーンを再現することができるそうです。

価格は税込2980円で、関西〜九州航路の「さんふらわあ」船内ショップで発売するとしています。