テーマや会場の雰囲気に合ったスタイルが叶う！BELLEGROW HARAJUKU

BELLEGROW HARAJUKU

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目63-2 MJビル

最寄駅 ： JR山手線原宿駅 竹下口徒歩3分

営業時間 ： 10:00〜20:00 (最終受付 19:00)

定休日 ： 定休日無

電話番号 ： 03-6804-1011

支払い方法： 現金／クレカ／PayPay

アメイクサロン「BELLEGROW」は、ファッションとカルチャーの発信地・東京都渋谷区に、待望の3店舗目となる「BELLEGROW HARAJUKU」を、2025年9月5日に新規オープンしました。

BELLEGROWは年に2回・約3万人以上が来場する国内最大級のファッションイベント「関西コレクション」において2024・2025年の2年連続で浴衣着付けを担当しており、大阪・関西万博でも「TSUNAGU」ステージにて、伝統衣装の打ち掛けドレスショーでのヘアメイクを担当しました。

「nicola」や「ヤングチャンピオン」での撮影ヘアメイクや、著名人・インフルエンサーのスタイリングも担当するなど、様々な舞台・イベント・メディアの第一線で活躍する技術力の高さが評価されています。

そんなBELLEGROWが、いよいよ東京原宿に登場！

繊細な技術とトレンド感覚を武器に、東京の美意識の高い方に向けて、ヘアメイク・ヘアセット・着付けなどトータルビューティーを提供します。

BELLEGROW HARAJUKUでは推し活に特化したヘアメイクのメニューを用意！

好きなアイドル、アーティスト、キャラクターに会える特別な日を最高の姿で過ごせるようにテーマや会場の雰囲気に合ったスタイルを提供します。

キッズヘアアレンジもあるので、今人気の原宿系のヘアセットなど様々なスタイルを創り上げます。

約100種類の様々な着物を用意されています！

着付けサービスと合わせて近隣の「明治神宮」での撮影プランも用意。

特別な撮影や思い出など様々な機会に利用できます。

【BELLEGROW HARAJUKUの特徴】

■トレンド感のある施術

■来店型、出張型両方のサービスが可能

■団体での利用も可能

■原宿駅徒歩3分の好立地

【メニュー例(ヘアセット)】

・お呼ばれヘア 3,300円

・推し活ライブヘア 3,850円

・巻きおろし 2,200円

・和髪 3,850円

・スジ 4,400円

・ファイバーエクステ 4,400円

・キッズアレンジ 4,400円

【メニュー例(着付け)】

・浴衣着付け 2,750円

・訪問着付け 3,850円

・七五三 4,400円

・卒業式袴 4,400円

【メニュー例(メイク)】

・韓国K-POP体験メイク＋ヘアセット2時間コース 11,000円

※料金は全て税込み価格となります

