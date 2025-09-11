キッチンが劇的に使いやすくなる便利グッズ5選

整理収納アドバイザーの徳田かなです。毎日の家事の中心となるキッチン。料理や片づけをしていると、「ここにもう少しスペースがあれば…」「使いたい物がすぐに見つからない…」と感じることはありませんか？実は、そんな小さなストレスは“便利グッズ”を取り入れるだけで大きく改善できるのです。今回は、限られた空間をもっと快適にする5つのアイテムをご紹介します。

【伸縮式フライパンスタンド】立ててすっきり収納

重ねて収納すると取り出しにくいフライパンやフタ類。ニトリの伸縮式スタンドを使えば立てて収納でき、欲しいサイズをサッと取り出せます。

幅を調整できるので、引き出しや棚にもピッタリ収まるのが便利。さらに、収納するアイテムに合わせて仕切りを変えられるため、キッチンの変化にも柔軟に対応できます。

見た目がすっきり整うことで、調理の流れもグッとスムーズになりますよ。

【ガセットバッグ】雑多なモノをすっきり置く

つい“とりあえず置き”してしまう小物が、キッチンを散らかす大きな原因になります。とはいえ、収納ケースを常設するスペースをつくるのも難しいですよね。

そんなときに便利なのが100均のガセットバッグ。軽くて丈夫なので、お菓子のストックや食べかけのパンなど“定位置を決めにくい物”の一時置きにぴったりです。

置き場所を決めるだけで、カウンターの上が驚くほどすっきり片づきますよ。汚れたら取り替えるだけなので、メンテナンスも不要です。

【マグネット式ホルダー】浮かせて乾かす

ちょっとした洗い物を浮かせて乾かせるtower（タワー）のマグネット式ホルダーは、衛生面でも大活躍。

シンク横に設置すれば水垢がつきにくく、清潔に保てます。カウンターに直置きしないので掃除もラクになり、キッチン全体がすっきり。

我が家では水筒やマグの乾燥に大活躍していますが、空き缶やペットボトルを洗った後の一時置きにも便利です。空いている空間をうまく使うことで、キッチンがぐんと快適になりますよ。

【ティータオル】水切りかごの代わりに使う

水切りかごは便利ですが、どうしても場所を取ってしまいますよね。そんなときに活躍するのがティータオルです。

洗い物を置けば水気をしっかり吸収し、使い終わったらサッと干すだけ。必要なときだけ広げて使えるので、省スペースで清潔さも保てます。

我が家では、来客時や食器が多いときにも大活躍。水切りかごを置かずに済む分、作業台を広々と使いたい方に特におすすめです。

【カットふきんケース】浮かせて収納

ロール状のカットふきんは、ケースに入れて吊るすことで一気に使いやすくなります。特にニトリのカットふきんケースはシンプルなデザインなので、どんなキッチンにも自然と馴染むのが魅力。

我が家では冷蔵庫横にペタッと設置し、空きスペースを有効活用しています。直置きしないことで衛生的に保てるのはもちろん、見た目もすっきり。片づけと清潔さを両立させたい方にぴったりのアイテムです。

キッチンの不便さは“スペースの使い方”と“モノの定位置”が整うだけで劇的に変わります。

便利グッズは単なるアイテムではなく、家事をラクにする仕組みそのもの。気になるものからひとつ取り入れてみるだけでも、毎日の料理や片づけがグンと快適になりますよ。

あなたに合ったスタイルで、心地よいキッチンづくりを楽しんでみてくださいね。