通気性と遮蔽性を両立。夏のフィールドに最適なラッシュガード【フィラ】のラッシュガードがAmazonに登場!

フィラのラッシュガードは、紫外線遮蔽率9パーセント%、UPF50+の高機能ブロックメッシュ生地を使用したラッシュガードは、通気性に優れ、暑い季節でも快適な着用感を実現。袖口の指穴と立ち襟デザインにより、手の甲や首元までしっかりと紫外線から守る。

胸元にはFILAのロゴ刺繍がさりげなく施されており、スポーティーな印象を与えながらも主張しすぎないデザイン。

プールや海での着用はもちろん、スポーツや日常の紫外線対策としても幅広く活躍する。

軽量で通気性の高い素材により、長時間の着用でも快適さを保ち、アクティブなシーンに最適な一枚。機能性とデザイン性を兼ね備えた、夏の定番アイテム。