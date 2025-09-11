〈「水木しげる先生は『あんたね、ヘタすりゃ餓死しますから』と…」当時11歳で水木プロに押しかけて…活動弁士・坂本頼光の“大胆すぎる青春時代”〉から続く

映像に合わせて解説やセリフをつける「活動弁士」、略して「活弁」。無声映画の時代に人気を集めた職業だが、音声のついた映画（トーキー）が普及するにともない失職し、いまや国内に数十人しかいないとされる。

それでもその芸は細々とではあるが継承されてきた。今春、活動弁士として初めて芸術選奨の文部科学大臣賞新人賞（大衆芸能部門）に選出された、坂本頼光(らいこう)さん（46歳）。デビューまでの道のりや、下積み時代について聞いた。（全3回の2回目／続きを読む）

◆◆◆

“売れないバンドマンみたいな”青春時代だった

――活動弁士としてのデビューはいつだったんですか？

坂本頼光さん（以下、坂本） マツダ映画社の「蛙の会」（活動弁士の研究会。詳細は#1参照）に参加したあと、しばらくはお茶濁してまして。それが2000年に鶯谷に東京キネマ倶楽部という1年365日、毎日活弁を見せるレストランシアターがオープンして、私はそこでデビューしたんです。

でも、そんなに順調じゃないわけですよ。そのうちにキネマ倶楽部もだめになっちゃって。私らはもう放浪の民ですわな。あとは自分でバイトでカネをつくって上映会を開くしかないという。もう売れないバンドマンみたいなもんですよ。



活動弁士の坂本頼光さん ©山元茂樹／文藝春秋

――バイトはどういうことをされてたんですか？

坂本 最初はセブン-イレブンのバイトとか、ルノアール（喫茶店）でウェイターをやってたりしたんですけど、前後して役者の付き人になったんです。その役者が山本竜二という……これもちょっと説明が難しい……。

ピンク映画でおなじみだった俳優に弟子入り

――当時の若い男性のあいだではAVやピンク映画でおなじみだった俳優さんですよね（笑）。映画に絡めていえば、アラカンこと嵐寛寿郎（『鞍馬天狗』などで知られる往年の映画スター）の親戚だとか。

坂本 そうそう。『鞍馬天狗』を研究会でやることになった時に会いに行ったのがきっかけで。竜二さんの撮影に随行して、キャメラを回したりしていたんですけれども。私には活弁の師匠はいなかったけど、現場で色々と教わったという意味では竜二さんが師匠ということになりますね。

そんなこんなで結局、目鼻がつき出したのは20代半ば過ぎてからですよ。そのころには活動弁士も仕事としてなりかけてましたけど、何だかんだでまだバイトはしてましたから。

――私（ライターの近藤正高）が坂本さんに初めて会ったのもそのころですね。若いインディーズの芸人さんたちの集まるライブに出演していて。

坂本 そう、インディーズのライブを東京の中野にある、人の家の1階（通称「中野ハルコロホール」）でやってたんですよ。（漫才コンビの）米粒写経の居島一平さんが主催で。いま思えば、そこに猫ひろしさんとか、もう売れかけていたけどマキタスポーツさんもたまに出ていました。トキワ荘とは言わないけど、いろんな志の芸人さんたちが出たり入ったり出たり……まあでも、そうしたなかで私の芸人としての青春はもっぱら育まれたんですよね。

インディーズの芸人さんはネタが結構とんがったりしてるから、そういう人たちに通常の活弁では対抗できないと思って、そこで絵心が復活してね、ちょっと奇怪なアニメを自分でつくり始めて、それが一部で有名になり、そういうライブシーンで需要が出て。

それで何となく食えるようになってきたら、普通の活動弁士の仕事も増えてきて……という感じですよね。でも結局、続けてこられたのは人の縁ですよ。他人様のおかげ。ここの会社（マツダ映画社）の社長さんのおかげもあります。他にもたくさんいます。恩人は。

「君は活動弁士として1年のうち何日稼働してるんや？」と師匠に訊かれ

――それこそ（社長の）松戸誠さんからは最初、「活弁を仕事にするのは難しいよ」みたいなことを言われたそうですけど、坂本さんはそれでも仕事にしようと頑張っていたわけですよね。

坂本 それはさっき話に出た師匠の竜二さんがよく言っていたことですけど、ようするに「仕事というのはそれでおまんまが食えていることを言うのだ」と。「それで食えてない人間はプロではないのだ」っていう思想の人だったんで。

若いうちはやっぱり形から入りますわね。早々に「活動弁士」と刷った名刺なぞつくっちゃう。すると師匠がそれを見て、「君は活動弁士として1年のうち何日稼働してるんや？」って。それで正直に「そんな何日もないですね」って答えると「普段何してるんや？」と訊かれて、「それは竜二さんの付き人と、あとはビルの清掃とかもやってますし……」「ほな、君は、『山本竜二の付き人』『ビル清掃』っていう肩書も書かんとあかんやないかい。それで食うてるんやから」。

そんなふうにアマチュアリズムを嫌う人だったんです。それはなかなか耳が痛いっていうか、もう激痛でね。そんなこと言ったら日本の表現者の相当数は淘汰されちゃいますから。

――活動弁士を名乗るなら、それだけで食えるようにならなければといけないと。

坂本 とにかく師匠はずーっと「役者は芝居で食えてるのが役者や。芸人は芸で食えてるのが芸人や」って言ってたんですけど、それがしばらくしたら高円寺で居酒屋始めたんですよ。師匠、少し話が違いませんかって言ったら、「いや、これはタレントショップだからええねん」だって。アハハ。

最近、居島さんとやっているYouTubeの番組で竜二さんにインタビューしたんです。そうしたら、うちの師匠も60過ぎて色々変わったんですね。うちの師匠、大映の出身ですから、昔はもう本編（映画のこと）に出なきゃいけないっていう人だったんだけど、それが最近、スマホで観るミニドラマか何かに出たらしくて、「いまはどんな小さな仕事でも面白いなって考えが変わったんや」とか「若い人と芝居するのは楽しいね」とか言い出すんで、びっくりしちゃってね。

だから人間は変わるんですね、いろんな意味で。私も、今回のように賞をもらって、変わる面があるのかなと思いますよね。

神田伯山との出会いが、寄席出演のきっかけに

――ちなみに今回受賞された芸術選奨の新人賞の授賞理由には「寄席定席における活弁の芸ほかの成果」とありましたね。そもそも寄席に出るようになったきっかけは何だったんですか？

坂本 それは、講談師の神田伯山さんが、それまで松之丞という名前だったのが、2020年に真打ちに昇進すると同時に伯山を襲名して、そのお祝いのパーティーを浅草で開くことになったんです。それで伯山さんから（声色を真似て）「先生、ちょっと余興で出ていただけませんか？」って頼まれて、活弁をやることになったんです。

――それまでに伯山さんと面識はあったんですか？

坂本 伯山さんとは2010年代の半ば頃に、三遊亭萬橘さんと玉川太福さんと私の4人で、講談・落語・浪曲・活弁の若手による「（次世代話芸者 NEXT）ワゲイモノ！」という会などで共演していたんです。あのときすでに松之丞さんは昇竜の勢いでしたから。あんな講談界の風雲児が、活弁界の異端児を好いてくれてね。「先生、先生」って、立ててくれるんですよ。まあ、変人だとは思っているんだろうけど……。



それで伯山さんのパーティーで余興活弁をやったら、居合わせた落語芸術協会（芸協）理事の師匠がたが「何だか面白いから、うちに入ってもらおうか」という話になって。伯山さんがきっかけで芸協に入会することができて、東京の寄席の定席にも出られるようになったんですね。池袋演芸場、浅草演芸ホール、そして新宿末廣亭と。入会してもう4年近くたちますか。

「寄席に映像を持ち込んだ努力」

――今回の芸術選奨のサイトを見たら、坂本さんについて「寄席に映像投影を持ち込んだ努力により……」なんて書かれていましたね。

坂本 面白いでしょ。あの贈賞理由はうれしかった。「持ち込んで」ってのがすごいなと思ってね。何だか空港に麻薬を持ち込んだみたいな表現で（笑）。

ブレーカーが落ちたり、怒られたり…

――当然、映写機というかプロジェクターはご自分で持ち込んで、セッティングもするわけですよね。

坂本 そうです。定席に出るっていうことはゲストじゃないわけですから。寄席では落語が終わったら、噺家さんが下がる、前座さんが座布団をひっくり返して、めくりをめくって、すぐ次の人が出なきゃいけない。だから、いちいち幕引いて、ただいまから映写の準備をいたしますなんて、そんな悠長にはやってられないわけですよ。そこをどう解決するかというところが懸案事項だった。それさえできればOKなんですよ。

そこで私は考えて、風呂場で使うスノコにプロジェクターとDVDデッキを乗っけて、お盆で運ぶように自分で持っていき、あらかじめバミってあるところに置くと。スクリーンは、私が出てしゃべっているあいだに前座さんに立ててもらうということにしたわけですよ。これだと転換が20秒ぐらいで済むんです。うちでちょっと練習しましたけどね。

――電源にも自分でつなぐんですか。

坂本 そうです。電源も延長コードを持ってって。最初はね、浅草演芸ホールも末廣亭もね、コンセントがいくつかあるじゃないですか。アンペアが弱いところにつながっているのがあってね。「それでは、映写スタート。ピッ！（合図のためホイッスルを吹く音）」って照明落とすでしょ、そうしたらそのまま一緒に（ブレーカーが）落ちちゃったりとかね。

あと、冬場、前座さんがお茶淹れるのにポットの電源プラグをコンセントに差したら、途端にプロジェクターの電源がバンッと落ちちゃってね。私の出番のあいだだけはポット使用禁止になっちゃって、「お茶が飲めねえ」って怒られちゃいましたけど（笑）。

技術が進歩したことで活弁がやりやすくなった

――世代でいうと、坂本さんや片岡一郎さんたちのかなり上に澤登翠さんがいて、そのあいだにはたぶん弁士の人ってほとんどいらっしゃらないんじゃないですか？

坂本 だから、それはやっぱり、活弁の特殊性もありますよね。つまり、映像がなければいけないとか、映写環境がなければいけないとか。つまりプロジェクターとか、どこの会場に行ってもスクリーンがあるとかっていうのは、やっぱり平成になってからなんですよ。

――ああ、そうか、時代が後押ししたっていう面もあるわけだ。

坂本 しかもいま、私が寄席で使ってるプロジェクターは、短い距離で大きく映せるんですよ。そんなの昔だったら100万円とか平気でしましたもの。

――じゃあ、いまは逆に活弁をやりやすい時代にはなってきているわけですね。

坂本 まあ、やりやすくなってるとは思いますが、物質的なことではね。DVDだし、パソコンのデータでも出せるから。私、最初にマツダ映画社で借りた時はフィルムで、あとはVHSでしたから。

撮影＝山元茂樹／文藝春秋

（近藤 正高）