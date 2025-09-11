ときには知人男性の前で犯されたことも……。2011年（平成23年）にDVなどを理由に恋人を殺害した19歳男性。裁判長も同情するほどの驚きの被害内容とは何だったのか？ 我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）のダイジェスト版をお届けする。



「探偵を使ってあなたを監視している」

2011年9月19日、宮城県蔵王町遠刈田温泉の山林でキノコ採りをしていた男性が下顎のない頭蓋骨を発見した。捜査の結果、遺体は同県柴田町に住む無職の大槻恵美さん（当時27歳）と判明。警察はほどなく恵美さんの交際相手だった男性Y（同19歳）を殺人及び死体遺棄罪で逮捕する。

Yは高校卒業後、地元である宮城県蔵王町のホテルで働いていた。フロントでの接客などをこなし、職場では真面目で明るく人気があったという。一方の恵美さんは資産家の娘で、気が強く自分の考えを決して曲げない勝ち気な女性だった。

2人は出会い系サイトで知り合い、2011年元旦から交際を開始。Yにとっては初めての彼女だった。しかし交際開始から1ヶ月も経たないうちに、恵美さんの嫉妬や束縛が激しくなり、Yは友人に「彼女と別れたい」と漏らすようになっていた。Yが連絡を断つと、恵美さんは連日のようにYの実家や勤務先のホテルを訪ねてくるようになった。

恵美さんは「あなたの秘密は何でも知っている。探偵を雇って監視している」とYに告げた。このことで彼は自分の友人・知人の全てが恵美さんと通じているのではないかと疑念を抱くようになる。

Yはホテルを退職。新しい仕事を探そうとしたが、「女がいる職場はダメ」と恵美さんから無茶な要求が入った挙げ句、携帯電話まで取り上げられた。いくら浮気の疑いを否定しても執拗に問い詰められ、それは数時間、時には数日に及んだこともあった。

2011年3月11日の東日本大震災でYの実家も被災する。大きなショックを受ける彼を恵美さんは以前と変わらず束縛し、借金を返済するよう厳しく催促したり、暴言、暴力まで振るった。さらに恵美さんの命令で、Yは被災地の無人住宅に侵入し物品を盗み出すことまでさせられた。

同年6月、Yは上京し東京都多摩市のアパートに住居を構え、交通整理の仕事に就く。しかし恵美さんもすぐに上京し、強引な同棲生活が始まる。監視は24時間体制となり、食事は1日1食しか与えられず、トイレに行くにも許可が必要になった。

7月18日、2人は宮城県へ戻った。21日夜、Yが自室で水を飲もうとしたところ、恵美さんは「飲んだものを吐け」と命じてきた。この言葉に我慢の糸が切れたYは彼女の首を絞め、窒息死させた。7月22日未明、Yは遺体を蔵王町の山林に埋めた。

裁判で裁判長は「被告人が過酷な同居生活を送っていた」と認定し、「八方塞がりの絶望的な状況だった」と述べた。そして「犯行は家族を侮辱され、自宅で飲んだ水を吐き出すように強要され、積もりに積もった怒りが爆発したもので、殺人という選択肢しか残っていなかったという理解もできる」としながらも、「ただし、殺人という行為は重大で、刑を酌量するにも限界がある」として懲役8年の判決を下した。

