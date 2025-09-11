◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)

この日は、大谷翔平選手の今季4度目のボブルヘッドデー。大谷選手は自身のボブルヘッド人形が配布される日の試合で、過去に何度も印象的な活躍を見せてきました。

まずその活躍振り返ると、日本時間2024年8月29日で、配布されたのは愛犬のデコピンを抱えた大谷人形でした。それにちなみ始球式にはデコピンが登場し見事なボール運びを披露。会場は歓声に包まれました。デコピンに負けず劣らず、大谷選手は試合開始直後に先頭打者ホームランを放ち、その後も盗塁を2個成功させてチームの勝利に貢献しました。

今季は3度あり、1度目は同4月3日。試合では同点で迎えた9回にサヨナラホームランを記録しています。さらに、2度目となった同5月16日には、3回の第3打席で2試合連続となる14号3ランを放つと、4回の第4打席で15号2ランを放ち、今季初の1試合2HRを記録しました。

そして今季3度目のボブルヘッドデーとなった同8月28日には、先発登板し二刀流の活躍。5回1失点9奪三振と好投し、二刀流復活後初勝利を挙げました。打席では4回に先頭打者でヒットを放ち、4得点を挙げる集中攻撃の起点ともなりました。

今季4度目となったこの日は、投手仕様のアイテムが配布されました。大谷選手は1番・DHでスタメン出場しており、その活躍に注目です。