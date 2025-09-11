買って大正解でした！使わないときはぺったんこに！2Wayで使える100均スマホ用バンド

今回ご紹介するのはセリアで購入したスマホグッズ！スマホを持つのに便利なスマホバンドなのですが、使わないときはぺったんこになるスグレモノなんです。スッと引き出せばすぐに使用でき、しかもスマホスタンドにもなるというアイディア商品ですよ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：スマホバンド クリア＆ブラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦10×横2cm

販売ショップ：セリア

無駄のないシンプルなアイテム！セリアで見つけたスマホバンド

今回ご紹介するのは、セリアのモバイルグッズ売り場で購入した『スマホバンド クリア＆ブラック』という商品。

黒を基調としたアイテムで、金属部分が高見え感を演出します。

剥離紙をはがして、スマホケースに貼り付けたら準備完了！

ただしケースの表面加工によっては貼り付けられなかったり、取り外す際には糊残りや貼り付け面の塗装が剥がれる可能性があるので注意が必要です。

スマホスタンドにもなるスグレモノ！

ベルト部分をスッと引き上げると指を入れるスペースができ、このように安定した状態で持つことができます。

そのままテーブルに置けば簡易的なスマホスタンドに！スマホリングとは違い、出っ張る部分が少ないため使わないときはすっきりとした見た目になります。

すっきりとしたデザインなので、普段使いからビジネスまで、さまざまなシーンで大活躍してくれること間違いなしですよ。

今回はセリアで購入した『スマホバンド クリア＆ブラック』をご紹介しました。使わないときはぺったんこ、引き上げればスマホバンドとしても、スマホスタンドとしても活躍してくれるアイディア商品。

とてもおすすめな商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。