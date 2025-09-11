解任危機の監督、悪質コメント投稿者と手を組む… パク・ソンウン『メン監督と悪質コメント』日本初放送＜キャスト・あらすじ＞
韓国俳優パク・ソンウン主演の最新作『メン監督と悪質コメント』が、KNTV／KNTV801で日本初放送。9月6日の放送のほか、12日に再放送（前11：30〜後2：00 ※2話連続）。
【動画】日本初放送『メン監督と悪質コメント』予告編
MBCドラマ脚本公募展・最優秀作のドラマ化。これまで多彩な役柄を演じてきたパク・ソンウンが、今作では、プロバスケチームの監督にふんする。逆境の中で人間関係や信頼がどう変化していくのかをコミカルかつ人間味あふれるタッチで描く。
■あらすじ
成績不振で解任の危機に立たされたプロバスケットボールチーム“BIG PANDAS”の監督メン・ゴン（パク・ソンウン）はチームの成績を上げるため、自分に対して悪質なアンチコメントを書き込む高校生ファジン（パク・スオ）と手を組むことに。相反する立場の2人が目的のために協力し合い、“ツーマンゲーム”を繰り広げていく。日本語字幕。
脚本：キム・ダム
演出：ヒョン・ソルイプ
出演：パク・ソンウン、パク・スオ、チェ・ビョンモほか
