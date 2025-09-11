マクドナルド、マイメロディ＆クロミとコラボのフルーリー9・17限定発売
日本マクドナルドは17日より、サンリオの人気キャラクター、マイメロディ＆クロミとコラボレーションした新商品「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」を全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。一部店舗を除く。
【画像】マイメロがクロミに「あーん！」限定パッケージ
「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」は、今年“おそろい“アニバーサリーイヤーを迎えたマイメロディ（50周年）とクロミ（20周年）をイメージして誕生したスイーツ。なめらかなソフトクリームに、2種の見た目も鮮やかなブルーベリーソースとさわやかな味わいのヨーグルト味のソースをトッピングし、ザクザク触感が楽しいココアクッキーをミックスすることで、マイメロディ＆クロミの世界観を表現した。
また、「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量し食べ応えが増した「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も常時販売中。レギュラーメニューとして大人気で、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいを楽しめる。
なお16日より、新TVCM『いっしょならもっと最強』篇が放送開始となる。マイメロディとクロミがマクドナルドを訪れ、マックフルーリーを楽しみながら、“いっしょならもっと最強”というメッセージを、キャッチーでポップな映像を通して表現した。
Xキャンペーン（9月12日〜）や、「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」購入者限定のARフォトフレーム配信企画（9月17日〜）なども実施する。
