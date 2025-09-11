【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１０日、カタールなどがイスラム主義組織ハマスをかくまっていると主張し、「テロリストを追放するか裁きを受けさせろ。さもなくば我々が実行する」と述べた。

ハマス幹部を標的とした９日のカタールへの空爆を巡り、再攻撃の可能性を排除しない姿勢を示した。

パレスチナ自治区ガザでの停戦交渉で仲介役を担うカタールの首都ドーハには、ハマス政治部門が長年、拠点を置いている。ネタニヤフ氏は発表した声明でカタールを名指しし、ハマスに避難場所と資金を提供していると主張した。

これに対し、カタール外務省は「卑劣な攻撃を正当化する試みと、国家主権を侵害する明白な脅しを強く非難する」との声明を発表し、ハマスの拠点受け入れは自国の仲介努力の一環だと強調した。

カタールのムハンマド・サーニ首相は１０日、米ＣＮＮに対し、ガザの停戦実現の可能性が「尽きつつある」と指摘し、自国への攻撃が「（ガザに拘束された）人質のあらゆる希望を打ち砕いた」と強調した。停戦交渉への自国の関与について、「全面的に見直している」と述べ、近くドーハでアラブ諸国の首脳会議を開き対応を協議する考えも示した。