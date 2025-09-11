“ポスト石破”候補の「野党の関係」はどうなっているのか？ 永田町のインサイド情報を、月刊文藝春秋の名物政治コラム「赤坂太郎」から一部を紹介します。

自民の大勢は、衆院の野党第2党・維新の連立入りが最も現実的だとみている。維新には元自民の議員が多く、体質的にも近い。新たに共同代表に選ばれた藤田文武が連立に関し「石破政権とはあり得ない」と断言したものの、総裁が替われば可能性アリという意味である。

では、誰であれば組めるのか。

進次郎と吉村のエール交換

ポスト石破候補の中で、維新との関係で一歩先んじているのは、農水相の小泉進次郎だ。8月21日、大阪・関西万博を視察すると、維新代表の大阪府知事、吉村洋文が約2時間半の全行程で行動を共にした。

報道陣の前で、進次郎が「改革の魂を持った政治家で敬意をもっている」と吉村を持ち上げると、吉村も「個人的には進次郎さんは信頼している。改革を進める稀有な政治家の1人だ」と応じた。連立の可能性を感じさせるには十分すぎるエール交換だった。



進次郎は総裁選前倒しへの準備も怠りない。後見人の元首相・菅義偉や党選対委員長の木原誠二を中核に前回総裁選の体制を維持し、前回は前デジタル担当相の河野太郎を支持した約20人を陣営に引き込む算段を立てる。

前経済安全保障相の高市早苗も維新との関係は悪くない。参院選前、高市が食料品の消費税を0％に引き下げるべきだと主張すると、吉村がすかさず同調したこともある。彼女の足枷は、党内保守派の支持を元経済安全保障相の“コバホーク”こと小林鷹之と二分していることだ。

反石破派内では、総裁選で保守系候補が競合するのを懸念する声が強い。旧安倍派幹部の衆院議員・世耕弘成は8月5日に高市と密かに面会。翌6日には小林と会って「高市と飯を食べてほしい」と依頼したが、小林はやんわりと拒否した。

高市は例年通り8月15日に靖国神社を参拝した。総裁選に出れば首相としての参拝実現を再び公約する可能性が高い。これには自民党内でも拒否感が強い。カッとなりやすい性格で、少数与党の国会答弁に耐えられるのかと心配する向きもある。

官房長官の林芳正は、進次郎や高市のような華はないが、維新が相手でも粘り強く付き合う胆力があり、玄人筋の評価が高い。石破を支える官房長官をこなしながら、次の総裁選をにらみ、旧岸田派の自身への「代替わり」を視野に入れる。

8月18日には、かつて属した参院宏池会の会合に参加した。旧岸田派だけでなく、前回の総裁選で林を支援した旧安倍派の古川俊治、無派閥の桜井充らも顔を見せた。前首相の岸田文雄も参加していたが、出席者の1人は「林は岸田に、こういうメンツが自分を支援してくれると見せつけたということだ」と解説する。

公明が阻む維新との連立

自民党の誰が政権を担っても、公明、維新の双方と手を結ぶには難題もある。公明の維新に対する怨恨だ。公明は維新が唱えた大阪都構想に賛成したが、維新は大阪府議会、市議会で単独過半数を獲得すると、昨年の衆院選で公明の牙城だった大阪・兵庫の6小選挙区に候補者を立てて、全面対決に転じた。大阪の議席をすべて失った公明の恨みは根深い。

維新を取り込めたとしても公明が離れてしまえば、衆参両院で再び過半数割れの危機となり、政権運営は暗礁に乗り上げたままだ。（文中敬称略）

