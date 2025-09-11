人気アイドルグループ・HKT48の元メンバーで、女優の兒玉遥さんが、自身のＳＮＳを更新。

海外でスリ被害に遭い、パスポートを紛失した事を明かしました。

兒玉遥さんは、去年の１１月にも、海外でパスポートや財布などの盗難被害にあったことをＳＮＳに投稿していました。



兒玉遥さんは、インスタグラムのストーリー機能に「皆さま海外旅行に行く際はスリには本当に気をつけてください!」と、投稿。





続けて「チャック付きのバックでチャックを閉めて斜めにかけていても盗まれました。」と、明かしました。そして「お洋服の中で体に密着させるように巻いた方がいいかもしれません。」と、綴りました。





兒玉遥さんは「それと、もしも盗まれた時用に 6ヶ月以内に発行された戸籍謄本と住民票を用意して飛ぶようにしましょう!」と、呼びかけました。



続けて「いっそのこと身体にパスポート埋めてほしい」と、その思いを綴っています。







更に、兒玉遥さんは、インスタグラムに「ニースでパスポート盗まれました」と、動画を投稿し「私、１９日から、本のリリースのお仕事があるんで、本当に帰らなきゃ行けないんです」と、告白。



続けて「やられた。マジやられた」「悔しい…本当に悔しい」と、涙を流しながら、話していました。





去年の１１月、兒玉遥さんは「実は、、、海外でスリされてパスポート紛失しました。」と、報告。

続けて「財布一式盗まれてしまい、クレカ2枚と運転免許証も盗難され大ピンチな状況に」と、明かしました。

そして、「初めての経験にすごく動揺しましたし、自分の危機感の無さに反省しました。皆さん旅行の際はくれぐれもお気をつけて、、、」と、ファンに呼びかけていました。







【 兒玉遥さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1996年9月19日

出身地：福岡県

身長：158cm

血液型：O型





2011年7月10日、HKT48の

第1期生オーディションに合格。

同グループのメンバーとして活動を開始し、

センターポジションも務める。

2016年には第8回AKB48選抜総選挙で、

自身最高となる第9位に輝く。

2019年6月にHKT48を卒業し、

女優としての活動を本格化。









