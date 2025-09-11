懐かしくて買っちゃった！軽くて持ち運びやすい！100均にしては凝ってるおもちゃ
ダイソーで見つけて、懐かしさのあまり購入したおもちゃ。ラケットを使ったあの球技を手軽に楽しめるセットです。100均の商品なのに、細かい部分がなかなか凝った作りになっていて驚きました！とにかく軽いので扱いやすく、持ち運びもラクラク。ボールも工夫されていてクオリティが高いですよ！
商品名：テニス玩具
商品情報
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
安全に楽しく遊べる工夫が満載！ダイソーで見つけたおもちゃのテニスラケット
おもちゃのバリエーションも豊富なダイソー。室内遊びから屋外でも楽しめるものまで、さまざまな商品が揃っています！
今回は、そんなダイソーで見つけた『テニス玩具』を紹介。おもちゃのテニスラケットとテニスボールがセットになった商品です。
テニスラケット1本と、テニスボール1個がセットで550円（税込）。筆者が購入した店舗では、おもちゃ売り場に陳列されていました。
幼少期によく遊んだおもちゃのテニスラケットということで、懐かしさを感じて購入してみました！
このラケットは、意外と凝ったデザインになっているのがポイント。
ガット部分はプラスチックでできていますが、デザインが細かく、色合いも可愛いです♡
グリップの部分は柔らかい素材が使われていて、手にフィットしやすいです。
凹凸があるのでしっかり握りやすく、滑ってしまうこともありません。
軽くて扱いやすく持ち運びも簡単！ちょっと体を動かしたいときにぴったり◎
ボールは、スポンジのように柔らかくて軽いタイプです。
指で摘まむと、このようにくにゅっと凹みます。
硬くないので、万が一体に当たってもケガをしにくいのがいいですね◎
ラケットはかなり軽いので、お子さんでも遊びやすく持ち運びも簡単です。
ボールを打った時の感覚は、ポンッと弾むような感じです。慣れるまでは多少違和感がありますが、これはこれで楽しいですよ！
旅行先や公園などの広いスペースで、ちょっと体を動かしたいというときにピッタリのアイテムです。
今回はダイソーの『テニス玩具』を紹介しました。
ポップで可愛い色合いもお気に入り！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。