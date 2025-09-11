リクルートが運営するグルメ情報サイト「ホットペッパーグルメ」の新CM「ジオンの男たち」編が11日、放送開始となった。

同CMは、「ごはん、いこっ。」をテーマに展開している。今年3月にオンエアされたアニメ＋実写風景シリーズ第1弾では、「ちびまる子ちゃん」「おそ松さん」「天才バカボン」「NARUTO−ナルト−」のキャラクターが登場した。その第2弾となる。

今回は、1979年（昭54）のテレビ放映以来、幅広い世代から高い人気を誇るアニメ「機動戦士ガンダム」から、人気キャラクターであるシャア・アズナブルが登場する。

舞台は、夜のレストランのテラス席。シャアが、副官のドレンを含めたジオン公国軍の部下たちとともにテーブルを囲み、ステーキを前に外食を楽しんでいる。戦場とは異なる穏やかなひとときに、彼らはすっかりリラックスしている。「いやぁ、少佐にもそんな時がありましたか。信じられませんな〜」と語るドレンに、シャアが「今も変わらないさ」と返す。いかにもくつろいだ雰囲気のなかで交わされる会話は、仲間と語らうひとときの安らぎを感じさせる。

最後に、「食事とは、救いかもしれない」というシャアのナレーションが重なる。外食がもたらす癒やしやぬくもりを象徴的に表現している。

CMにはメインの5人のほかにもキャラクターが登場している。細部まで作りこまれた世界観や、見れば見るほど味わい深い演出となっている。