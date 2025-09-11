¸åÆ£¿¿´õ¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼26Ç¯ÌÜSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶²Ä°¦¤¤¡×
9·î11Æü¡¢¸åÆ£¿¿´õ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ú¤·¤²¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¸ø³«
¸åÆ£¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼26Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Âô»³¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢9·î9Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖµÇ°Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤æ¤¤ê¤ó¤È²á¤´¤»¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢µÇ°ÆüÅöÆü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¸åÆ£¿¿´õ ¤Õ¤¡¤ó¤ß¡ª¡ª2025 ¡ÁLOVE¡Á¡Ù ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÇðÌÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡È26¡É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡ª¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°®¼ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î¾×·â¤«¤é26Ç¯¤«¤¡¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤À¤¤¤¹¤¡×¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1999Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£3´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø°¦¤Î¥Ð¥«¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¸åÆ£¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¸åÆ£¿¿´õ ¤Õ¤¡¤ó¤ß¡ª¡ª2025 / LIVE 2025 ¡ÁThe¡ùCollection¡Á¡Ù¤Ï4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡²ó¸ø±é¤Î¡Ø¸åÆ£¿¿´õ ¤Õ¤¡¤ó¤ß¡ª¡ª2025 ¡ÁÌ¾¸Å²°¤Ç¥Þ¥¤È°®¼ê¢ö¡Á¡Ù¤Ï9·î21Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¸åÆ£¿¿´õ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê