HoYoverseは、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』において、9月10日に新バージョン「LunaⅠ」をリリースした。

【画像】新キャラクター・ラウマや復刻されるナヒーダを含むガチャ・イベント情報一覧

今回のアップデートでは、新地域「ナド・クライ」が実装されるほか、新★5キャラクター「ラウマ（草）」「ナヒーダ（草）」が登場。さらに恒常★5キャラクター1名がもらえるイベントも開催される。

今回のアップデートのガチャでは、新キャラクター「ラウマ（草）」と「ナヒーダ（草）」が登場する。それぞれのキャラクターがピックアップされたガチャが開催され、9月30日18時59分まで行われる。

また、キャラクターのガチャと同期間に、武器がピックアップされた「神鋳賦形」やスメール限定★5キャラ・武器がピックアップされた集録祈願「露と草の盃」も開催している。「神鋳賦形」では、新★5武器「法器・夜を紡ぐ天鏡」、限定★5武器「法器・千夜に浮かぶ夢」がピックアップされている。

また、イベント「尋ねる月の照らす宵」では恒常★5のキャラクター1名が無料で獲得できる。獲得後には、そのキャラクターの突破素材も合わせて配布される。

またイベント「鍛錬の道」の開催期間中に、依頼報酬を4回受け取り、かつ天然樹脂を120個消費すると、デイリー修行目標を達成できる。1週間のうちにデイリー修行目標を5回達成すると、ウィークリー修行目標を達成する。

このウィークリー修行目標が一定の進捗になることで、対応する報酬と交換できる。ウィークリー修行目標を8回達成すると、イベント画面のキャラクター一覧から命ノ星座を解放したいキャラクターを選択し、報酬である星屑がもらえる。

新地域「ナド・クライ」では、新たなエリア「パハ島」「レンポ島」「ヒーシ島」が開放される。期間中に対応する探索任務をクリアすると、追加報酬として原石400個がもらえる。

魔神任務 空月の歌・第一幕、第二幕も解放される。こちらも期間中に対応する魔神任務をクリアすると、原石、キャラクター突破素材、キャラクター育成素材、ナド・クライ地域の特産品などの報酬を獲得できる。

また魔神任務 空月の歌・第一幕を進めることで、★4キャラクター「ドンドンワンダフルマシーン・アイノ（水）」を無料で招待可能だ。

さらに9月28日からはイベント「虹の彼方の宝物・満ちゆく月」が開催予定。期間内にログインすることで、原石×1,600、紡がれた運命×10、聖啓の塵、祈聖のエリクシル、記念便利アイテムなどの報酬を獲得できる。

（文＝リアルサウンド編集部）