明星食品、食欲をそそられる香ばしい香りのカップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」を発売
明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」を、9月22日に発売する。
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で好評を得て、2月20日に発売30周年を迎えた。
行楽シーズンを迎える9月にピッタリな「バーベキュー味」が一平ちゃんから登場する。今回こだわったのは、食欲をそそられる香ばしい香り。バーベキュー味から想起される、肉の香ばしさや、焼肉のたれの甘さや風味を、フルーツやガーリックをたっぷり使った醤油だれに、炭火で焼いたような香ばしい肉の香り付けをしたソースで再現した。具材にはキャベツと牛肉風大豆たんぱく加工品を加え、食感も楽しめる。さらに、ガーリックマヨネーズや、フライドガーリックやブラックペッパー等を組み合わせたふりかけのアクセントで、ますます食欲がそそられ、やみつきになる味わいになっている。
バーベキューの香ばしい風味にとりこになること間違いなしだとか。ぜひ試してっみてほしいという。
［小売価格］328円（税込）
［発売日］9月22日（月）
明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp