

左から：KOP 万年筆 茶の湯 抹茶、万年筆 茶の湯 抹茶、ボールペン 茶の湯 抹茶

セーラー万年筆は、「世界のTea time ＃5 茶の湯」万年筆、ボールペン、万年筆用ボトルインクを9月27日から全国のセーラー万年筆製品取扱販売店で、数量限定発売する。



左から：スリム万年筆 茶の湯 煉切、スリムボールペン 茶の湯 煉切

世界の伝統的な喫茶文化をテーマとした筆記具シリーズ、世界のティータイム＃5は茶の湯。湯を沸かし、茶を点てて、亭主が客人に茶を振る舞う茶の湯は、15世紀頃に千利休が今日のかたちを作り上げた。茶の湯を取り巻く茶室や茶道具、菓子、茶そのものは、日本の深い精神性や美意識を体現しており、五感をすべて駆使する日本の伝統的な総合芸術ともいえる。

ラインアップは、万年筆3種、ボールペン2種、万年筆用ボトルインク1種の全6種。飲み物だけでなく茶器やお菓子なども含めた文化そのものをモチーフにした筆記具となっている。

［小売価格］

世界のティータイムKOP 万年筆 茶の湯 抹茶：12万1000円

世界のティータイム スリム万年筆 茶の湯 煉切：2万9700円

世界のティータイム 万年筆 茶の湯 抹茶：4万9500円

世界のティータイム スリムボールペン 茶の湯 煉切：9900円

世界のティータイム ボールペン 茶の湯 抹茶：1万3200円

世界のティータイム 万年筆用ボトルインク 茶の湯：1540円

（すべて税込）

［発売日］9月27日（土）

セーラー万年筆＝https://sailor.co.jp