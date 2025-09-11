【スタバ新作】「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」を実食！ ラ・フランスのシャキシャキ感がクセになる
9月10日、スターバックスの新作「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」が登場！ 洋なしとキャラメルの組み合わせというと、アップルパイのような焼き菓子をイメージさせますが、実際の味はどうなのでしょうか。
次に中間層。こちらにはフラペチーノの特徴でもあるクラッシュアイスが入っており、すっきりした味わい。キャラメル感はあまり感じませんでしたが、フルーティーな酸味と洋なし特有の上品な甘みとコクが混ざり合い、ぜいたくな味わいです。
最下層のソース部分にストローを差し込んでみると、コロコロとした果実が次々と口に飛び込んできました。シャキシャキとした歯触りが心地よく、食感も最高！ 筆者としては今年一番の、リピートしたくなるおいしさでした。
温めてもらえば「アツアツ＆サクサク、パリパリ」の食感に、ラ・フランスのシャキシャキが加わり、絶妙な組み合わせ！ ぜひ、新作フラペチーノと一緒に楽しんでみてくださいね。
DATA
「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」Tall／アイスのみ
店内利用の場合 700円
持ち帰りの場合 687円
販売期間：2025年9月10日〜
「あらびきソーセージパイ」
店内利用の場合 360円
持ち帰りの場合 354円
(文:栗原 なお)
想像よりずっと爽やか！ キャラメル感は弱め？まずはトップのクリーム部分から実食。真っ白のクリームの上にかけられている鮮やかなレモン色のソースの正体は、ラ・フランスのソース。この色どりがとてもきれいで、食欲をそそります。食べてみると、ラ・フランスのフレッシュさが際立っていて、甘さは抑えめ。芳醇な香りがフラペチーノ全体に高級感を与えています。
ぴったりのサイドメニューは「あらびきソーセージパイ」今回のフラペチーノにぴったりのサイドメニューは「あらびきソーセージパイ」。パリパリのあらびきソーセージのまわりにパイが薄く巻かれているので、サクサクとしながらも重くなく、ちょっとしょっぱいものが食べたい時の軽食にもぴったりです。
