「センセーショナルだ」「美しすぎる」リバプールの伝統と現代を融合させた新サードユニが大好評！「レトロな雰囲気が大好き」
遠藤航が所属するプレミアリーグのリバプールが、現地９月９日に2025-26シーズンのサードユニホームを発表した。
クラブの公式サイトでは、「クラブの歴史の中で最も象徴的な時代の一つに敬意を表し、伝統と現代のパフォーマンスを融合させた大胆なデザイン」と紹介されており、印象的なシーグリーンの配色が特徴的だ。
また、1987年から1992年まで使われていたリバプールの伝統的なエンブレムも復活している。
この新ユニがクラブの公式SNSで公開されると、「かわいいなー欲しい」「美しすぎる」「なかなかいいな」「レトロな雰囲気とナチュラルな色が大好き」「とてもクール」「かなり上品」「センセーショナルだ」などの声が寄せられた。
なお、このサードユニは14日に行なわれる敵地でのバーンリー戦で初披露される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】リバプールの25-26新サードユニホーム！
