埼玉県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキング！ 2位「さいたま市浦和区」、初登場の1位は？【2025年最新】
大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女5万44人を対象に「住み続けたい街（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜埼玉県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021年〜2025年の累積（一部2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、埼玉県民が選んだ「住み続けたい街」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
居住者の声には、「スーパーや商業施設が比較的近く、天候も良く、住みやすい街です。住んでる方々も老若男女、真面目そうな方が多いです」「治安が良い。自然災害が起こりにくい。住宅地で閑静。近所に大きな公園が出来る」などが集まり、生活の利便性や将来性への期待感が高く、幅広い層から支持されています。
居住者のコメントには、「道の駅や農協で、新鮮な野菜や果物が日々買えて、豊かな食生活が送れる」「郊外であり静かである」「緑豊かで住みやすい」といった声が寄せられており、自然や食、地域とのつながりを大切にするライフスタイルが高評価を得ています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：さいたま市浦和区／評点63.8／偏差値76.5さいたま市浦和区は、県庁所在地としての機能を持ち、文化や教育、子育て支援が充実したエリアです。図書館や美術館、青少年宇宙科学館などを有し、学びやすく暮らしやすい施設が整っています。
1位：秩父郡横瀬町／評点63.9／偏差値76.9秩父郡横瀬町（よこぜまち）は、自然豊かな里山風景とオープンでフレンドリーな町づくりが魅力です。特急を利用すれば都心から最短73分とアクセスに優れ、都市と自然が調和した住環境が多くの人に支持されています。また、秩父のシンボルとも言える武甲山は、日本二百名山にも名を連ねる名峰として知られています。
