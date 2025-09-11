MOFTは、「iPhone 17」シリーズ向けのMagSafe対応アクセサリーなどを発売した。

iPhone 17シリーズ対応 MOVASレザーケース

独自開発の素材「MOVAS」を採用したレザーケース。高い保護性能と柔らかな手触り、デザイン性を兼ね備えたとうたう。価格は6980円。発売日は11日。

カラーバリエーションは、ジェットブラック、ミスティグレー、トープ、ディープブルー、テラコッタ、サファイアブルー、エメラルドグリーンが用意されている。

iPhone 17装着イメージ

Apple Watch用マグネット式シリコンバンド

MOFT初のApple Watchバンド。両面にマグネットを搭載したリバーシブルデザインとなっている。価格は5880円。発売日は11日。

カラーバリエーションは、ジェットブラック×サンドベージュ、ディープブルー×ミスティグレー、サファイアブルー×エメラルドグリーン、サンライズオレンジ×ミストブルー、プリンイエロー×パープルが用意されている。

MagSafe対応多機能カードケース＆スタンド

MOFT初の8枚のカードを収納可能なカードケース。カード以外に小物も収納可能。価格はスタンド機能有りが7180円、スタンド機能無しが5980円。予約開始日は11日、発売日は29日。

カラーバリエーションは、ジェットブラック、ミスティグレー、トープ、ディープブルー、テラコッタ、エメラルドグリーンが用意されている。

全機種対応スリングストラップ アップグレード版

従来のスリングストラップをアップデートし、MOFT製ケース以外のケースにも対応したスマートフォン用スリングストラップ。2種類のフックを備え、片手で長さ調整ができる。価格は3980円。発売日は11日。