村山と置賜では、１１日昼前にかけて、土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
前線が西日本日本海側から東日本に停滞しています。また、気圧の谷や上空の寒気の影響により、東北南部では、大気の状態が非常に不安定となっています。
このため、村山と置賜を中心に雷を伴って強い雨が降り、大雨となる所がある見込みです。庄内と最上でも雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。
降り始め（１０日１１時）から１１日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）
飯豊町中津川 ９８．５ミリ
長井 ６４．０ミリ
飯豊町高峰 ５３．０ミリ
［雨の予想］
１１日に予想される１時間降水量は多い所で、
村山 ２０ミリ
置賜 ２０ミリ
庄内 ２０ミリ
最上 ２０ミリ
１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
村山 ４０ミリ
置賜 ４０ミリ
庄内 ４０ミリ
最上 ４０ミリ
［防災事項］
村山と置賜では、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。１１日昼前にかけて、大雨による土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、１１日朝は竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
