村山と置賜では、１１日昼前にかけて、土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が西日本日本海側から東日本に停滞しています。また、気圧の谷や上空の寒気の影響により、東北南部では、大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、村山と置賜を中心に雷を伴って強い雨が降り、大雨となる所がある見込みです。庄内と最上でも雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。





［雨の実況］

降り始め（１０日１１時）から１１日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）

飯豊町中津川 ９８．５ミリ

長井 ６４．０ミリ

飯豊町高峰 ５３．０ミリ



［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ２０ミリ

置賜 ２０ミリ

庄内 ２０ミリ

最上 ２０ミリ

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ４０ミリ

置賜 ４０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ



［防災事項］

村山と置賜では、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。１１日昼前にかけて、大雨による土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、１１日朝は竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

