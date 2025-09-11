「川口春奈どうした…？」意味深ストーリーズに心配の声「だいぶSNS疲れしとるね」「意外とシミはあって安心した」
俳優の川口春奈さんは9月10日、自身のInstagramを更新。意味深な気持ちを明かしています。
【写真】川口春奈の意味深ストーリーズとは？
川口さんの正直な言葉に胸を打たれるようです。また、自撮りした顔にはしみのようなものも見えています。続けて、「とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつもすべてを説明しないと誤解され勝手にどうだこうだと言われるとなんにも発信する気が失せる シミがあろうがなかろうがはたまたこれがメイクかもしれないし痩せても太ってもなんかしてもいろいろと言われて本当に大変なお仕事ですね」とも。
さらに「すべてを説明するのなんてナンセンスだしすべてを勝手に解釈して決めつける方もかなりナンセンス snsの持つ良さが最近あまりわからなくなってきてしばらく距離を置いてきたけどやっぱり私には向いていないなぁ」とも吐露しました。
「snsの持つ良さが最近あまりわからなくなってきて」すっぴんと思われる自撮りショットと共に、「思い通りにいかないこともまったく予想していなかった結末もたくさんの理不尽も かと思えば稀に訪れるご褒美や神様からのギフトや美しい景色や感情 人のあたたかみや冷たさや無機質で淡白で孤独に溢れる気持ちも逆に愛でしかない瞬間も全部まるごと受け止めて前に進むしかない まるごと受け止めるのには荷物がデカすぎて味がしすぎるけどゆっくりと私らしく。いけるよ、いくよー私は」とつづった川口さん。
