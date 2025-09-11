「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕し、３大会連続五輪出場を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、１次リーグ初戦で２５年日本選手権優勝のフォルティウスに延長の末、９−７で勝利し、白星発進を決めた。

４年前も争ったライバルとの一戦は互いに一歩も譲らず、延長へ。延長１１エンド、ロコ・ソラーレは厳しい展開の中で藤沢が最終投で神業のようなダブルテークアウトを決め、自分たちのナンバー１ストーンを残し、勝利を決めた。藤沢は会心のショットに両手を突き上げて「ふぉう！」と叫んで、何度も拳を握った。試合後、藤沢は「いや〜、エキサイティングな試合でした」とホッとした表情を浮かべ、「吉村選手のラストショットもプレッシャーのかかるショット。それを決めてきた。お互いにいいショットの試合になった。苦しい展開もあったんですけど、気持ち切らさずに集中できたのがよかった」と、うなずいた。最後はカメラに向かってひとさし指で「１勝目！」とアピールした。

サードの吉田知那美は藤沢のラストショットについて「いっぱい練習してきたショット。今季はテークの精度が抜群に上がったのが私たちの勝因に繋がっている。さっちゃんが新しく手に入れた強みが最後のショットだったかなと思います」と、うなずいた。このメンバーでの代表決定戦は３度目。「３回目なので、どれだけ１戦１戦楽しめるか、噛みしめるようにプレーしてます」と語った。

１次リーグの成績は上位２チームによる決勝に持ち越すため、最大のライバルと見られるフォルティウスにまず大きな１勝となった。