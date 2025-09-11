アリゾナ州フェニックスの会場で行われたイベントで発言するカーク氏＝２０２４年１２月２２日/Rebecca Noble/Getty Images

（ＣＮＮ） 米ユタバレー大学でのイベント中に銃撃され死亡した保守派活動家チャーリー・カーク氏。親交があった人はカーク氏を「分析的な頭脳を持つ熱心な思想家」と表現する。

カーク氏は若者の保守運動や、「米国を再び偉大に」と唱える支持基盤の動きを肌感覚で理解している人物と見られていた。トランプ大統領と直接のつながりを持ち、たとえ意見が一致しなくても大統領から自らの意見を重視してもらえる立場にあった。

共和党内では、カーク氏が将来的にアリゾナ州で公職に立候補する可能性も取り沙汰されていた。カーク氏の団体は昨年、アリゾナ州をトランプ氏支持にひっくり返すために尽力した。

カーク氏は意見が一致しない相手との討論にも臆せず参加し、リベラル派との論戦の様子を捉えた映像は議論の双方の陣営でしばしば共有された。人の考えは会話を通じて変えられるという信念を持っており、１０日には支持者やファンの間でもこの点を指摘する声が相次いだ。

バンス副大統領はＸ（旧ツイッター）に「フェイクのまとめではなく、自分の目で実際にチャーリーのイベントを見れば、左派と右派の開かれた率直な対話が交わされる数少ない場の一つだということが分かるはず」と書き込んだ。