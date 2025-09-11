“目元”は年齢が出やすい！ 今すぐ使い始めたい、最新“アイケア”アイテム

美容ジャーナリストの鵜飼恭子さん、俳優の佐月絵美さんが、2025年秋冬ananモテコスメ大賞から、パーツケア部門受賞アイテムをお試し。ここでは、アイケアに注目します。

年齢が出やすい目元は美肌貯金を早めに始めて！

1、どの角度から見てもぷっくりハリ肌 賞

【SK-II】スキンパワー アイ プラス ライン フィラー クリーム

エイジングサインにふっくらハリをプラス。

表情によって気になる、目元をはじめとするあらゆる顔のエイジングサインにアプローチ。「表情ジワをググッと引き上げるパワフルなアイクリーム。正面、ななめ、横どこから見てもぷっくりフィラー級」（美容ジャーナリスト・鵜飼恭子さん）。15g \15,400＊編集部調べ 9/20発売（SK-II tokyopressroom.im@pg.com）

2、アイラインいらず!? 際立つ目元 賞

【ファビウス】ボニーラッシュプレミアム

根元から立ち上がる存在感に感動！

毛周期に着目し、6大まつ毛ケア成分を高濃度配合。「使っていくうちにまつ毛一本一本にコシが宿り、根元からスッと立ち上がる存在感に思わず二度見！ 根元から塗りやすいチップも優秀ポイント」（美容ライター・岡井美絹子さん）。3ml \7,920（ファビウス TEL. 0570-065-699）

3、ピンと引き締めいきいき眼差し 賞

【クラランス】トータル アイ インテンス N

目元のお疲れ感を一掃する美容液。

レチノールを対象とした研究から生まれた植物成分、オーガニックハルンガナ配合。まつ毛のケアにも。「目元がピンと引き締まってお疲れ感が吹っ飛ぶ感じ！ 眼差しがくっきりし、表情まで明るくなります」（美容エディター＆ライター・古屋美枝さん）。15ml \12,760（クラランス TEL. 050-3198-9361）

4、メリハリのある元気なまつ毛 賞

【HABA】まつ毛セラム

美髪成分配合でコシのあるまつ毛に導く。

潤い成分・スクワランのほか、美髪成分を贅沢に配合。エクステの上からも使える。「ハリコシも出してくれる優秀美容液。チップタイプで短いまつ毛も逃さず、キワも塗りやすい。プラス眉毛に使いやすいのも最高です」（ヘア＆メイクアップアーティスト・北原果さん）。\1,870 限定販売中（ハーバー研究所 TEL. 0120-82-8080）

5、今あるまつ毛を美しく育てるで 賞

【TWK】シン アイラッシュセラム

土台を底上げし、長く抜けにくいまつ毛に。

毛根環境を整えることで、抜けにくいまつ毛を育てる美容液。色素沈着が懸念される成分不使用。「中央が太く先端が細いブラシで、まつ毛一本一本にムラなく塗りやすい。使っているとハリやコシが出るのを実感できます」（俳優・佐月絵美さん）。4ml \6,600（FTC TEL. 0120-35-1085）

6、コンシーラーいらずのふっくらアイ 賞

【シャネル】LL フラッシュ アイ

貼るだけですっきり明るい印象の目元へ。

低分子ヒアルロン酸と、成分の拡散に適したリオセルの組み合わせが繊細な目元にアプローチするマスク。「目元のカーブにフィットする形が秀逸。ハリが出てコンシーラーの使用量が減るくらいふっくら」（ライター・真島絵麻里さん）。1組2枚10セット \15,730（シャネル TEL. 0120-525-519）

左から、美容ジャーナリスト、香り診断士・鵜飼恭子さん、俳優・佐月絵美さん

佐月 最近、まつ毛美容液で注目の成分とかはありますか？

鵜飼 私はエクソソームに注目してるかな。たとえばこのファビウスとTWKのまつ毛美容液には配合されてるよ。

佐月 続けて使ってみたい！

鵜飼 あとこのHABAのまつ毛セラム。育毛剤に配合されている成分を配合したというのも期待できそうだよね。

佐月 私、目元のいちばんの悩みはクマなんです。台本を覚えるために徹夜したときはさらに悪化してしまって。指圧などはしないほうがいいですか？

鵜飼 こすらないほうがいいよね。このシャネルのシートマスクをつけた後に指でやさしくプッシュするとか。

佐月 なるほど。目元用美容液やクリームも今から使ったほうがいいのかな。

鵜飼 目元は年齢が出やすいから今から使って美肌貯金をしておくのがおすすめ。たとえばこのクラランスの美容液はのびが良くてベタつかないから朝のメイク前にも使いやすいの。そしてこのSK-IIは逆に超こっくり系のテクスチャー。

佐月 わあ、いい香り！ 肌に弾力が出る気がします。

鵜飼 この2つはどちらもトレンドのリフト系。ふっくらハリのある目元になれるよ。

お試し＆お話ししてくれた人

鵜飼恭子

美容ジャーナリスト、香り診断士。嗅覚反応分析から、心身バランスに合う栄養や生活習慣などを導き出す「香り診断」のセッションを行う。10代向けに正しい美容を伝えるイベント「ティーンビューティゼミ」も主催。

佐月絵美

2004年2月3日生まれ、岐阜県出身。俳優。スターダストプロモーション「第2回スター☆オーディション」ファイナリスト。Netflix『新幹線大爆破』などに出演。1日に数時間歩くのは当たり前の超散歩好き。