約270万円！ ホンダが「新型”軽ワゴン”」発表！ 丸目＆スクエアボディ採用！ パワフル加速の静粛モデル!? 「N-ONE e：」12日に発売へ

ホンダの新型軽ワゴン「N-ONE e：」正式発表

2025年9月11日、ホンダは新型軽乗用EV（電気自動車）の「N-ONE e：（エヌワンイー）」を正式発表しました。翌9月12日（金）より発売される予定です。

日常使いに安心感をもたらす航続距離295kmを実現しますが、どのような特徴を持つモデルなのでしょうか。

新型N-ONE e：は、軽ワゴン「N-ONE」をベースとする電気自動車。グランドコンセプトは「e：Daily Partner （イーデイリーパートナー）」とされ、日々の暮らしを生き生きと活発にしてくれる日常のパートナーとなるクルマが目指されています。

愛着の湧くエクステリアデザインや、ホンダのパッケージングの基本思想である「M・M（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）思想」をホンダの乗用車の原点である「N360」から継承しながら、EV ならではの力強くクリーンな走りと静粛性、そして日常使いに安心感をもたらす航続距離295kmの実現により、幅広いユーザーに支持されるスタンダードなEVとなっているといいます。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1545mm。ホイールベースは、2520mmとなっています。

エクステリアは、N-ONEのデザインをベースに、EVならではのクリーンさを表現。フロントフェンダーや、リア周りのガラスを含むテールゲート全体を、強い張りを持たせた曲面に仕上げることで、上質な立体感と軽快で安定したスタンスとしています。

ボディカラーは新色チアフルグリーンのほか、ラチナホワイト・パール、ルナシルバーメタリック、フィヨルドミスト・パール、シーベッドブルー・パールの全5色です。

インテリアは、インストルメントパネル上部を薄さが感じられる造形とすることで、室内の広がりを感じられる空間に。また、生活圏での移動が中心でナビの使用頻度が少ないユーザー向けに、インストルメントパネル上部が完全にフラットになるディスプレイレス仕様 (ナビレス仕様) も用意しています。

フロントグリルには、廃棄されたホンダ車のバンパーをリサイクルした「バンパーリサイクル材」を採用するほか、インストルメントパネル上部のベージュ色の加飾には植物由来のバイオ樹脂を用いるなど、環境負荷低減の工夫が凝らされています。

手の届きやすい軽乗用EVを新たに投入へ どんなクルマなの？

パワートレインは、最高出力64馬力・最大トルク162Nmを発揮するモーターをフロントに搭載。82.7Ahのバッテリーと組み合わされ、最大航続距離はWLTC モードで295kmを達成しています。

充電時間は普通充電で約4.5時間、急速充電で約30分を実現し待機時間のストレスを軽減。加えて、バッテリー冷却・加温システムにより、夏季や冬季でも、航続距離及び充電時間が安定します。

また、AC 外部給電器「Honda Power Supply Connector (パワーサプライコネクター)」を使用することで、最大1500Wまで出力が可能です。

先進安全装備には、安全運転支援機能「Honda SENSING」を全タイプに標準装備。ホンダの軽自動車として初めて「トラフィックジャムアシスト (渋滞運転支援機能)」を搭載したほか、衝突事故での二次被害軽減を支援する技術「衝突後ブレーキシステム」を採用しています。

グレード展開は、シンプルなデザインや機能を追求したベースグレード「e：G」と、9インチHonda CONNECTディスプレイ(ナビゲーション連動)や14インチアルミホイール、 本革巻ステアリングホイール、急速充電などを標準装備した上級グレード「e：L」の2種類。

価格（消費税込み）は、e：Gが269万9400円から、e：Lが319万8800円から。発表翌日の9月12日から発売される予定です。