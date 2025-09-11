山の上は標高が高いため気温が低いですが、気温以外にも「寒さ」に影響する気象要素があります。今回は、登山で知っておきたい気温の話として、「寒さ」について解説します。

標高と気温の関係

山の上は標高が高く、気温が低いため、登山をするうえで気をつけたいのが「寒さ対策」です。

今登山に必要な知識として、寒さに関する気象要素を解説します。



標高が1000ｍ上がると、気温はおよそ6.5℃下がります。

つまり、ふもとの気温が30℃だったとしも、標高1000ｍで約23.5℃、3000ｍ級の山になると、山頂付近は約10.5℃になります。

10.5℃というと、東京の1月から２月の最高気温の平年値の気温ですので、山の上では夏でもほぼ真冬並みの気温ということになります。





ふもとは暑いからと言って、軽装で登山に臨むのは大変危険です。特に標高の高い山に登る方は、秋や冬はもちろん、夏でも防寒着を必ず持っていくようにしましょう。

風と体感温度の関係

「温度」というと「気温」をイメージする方が多いと思いますが、登山の時に気を付けたいのは「体の温度を守る」ということです。

人間は、体温が上がりすぎたり下がりすぎたりすると、体内の働きに影響が出て体に変調を引き起こすため、体の温度を守ることは非常に大切です。

「体の温度」には気温はもちろんのこと、風や雨、日射や湿度といった様々な気象要素が影響します。様々な気象要素に注意しながら、体の温度を守って、安全に登山できるようにしましょう。



では、風速が１ｍ/s強くなると体感温度は何℃変化するでしょう？



風速が１ｍ/s強くなるごとに体感温度は１℃ずつ下がると言われています。

皮膚を覆っている熱が風によって吹き飛ばされて奪わるためです。例えば、10℃の気温で風速５ｍ/sの風が吹いていたとすれば、体感温度はおよそ５℃になります。気温がそれほど低くなくても、風が強いと気温よりぐっと寒く感じる可能性があります。



特に、稜線や頂上付近は風が強くなりやすいです。ウィンドブレーカーなどでしっかり風対策をしましょう。

雨と体感温度の関係

登山中は、突然の雨にも注意が必要ですよね。



水の伝導率は空気の約25倍と言われていますので、雨で体が濡れてしまうと25倍のスピードで体から体温が奪われてしまいます。

さらに、雨と風の影響を同時に受けてしまうと、そのスピードはさらに加速します。登山の際は、風や雨をしのげるアウターウェアを必ず装備するようにしましょう。



たとえふもとの気温が高くても、お天気がよくても、風が穏やかでも、山の天気は変わりやすいため、油断は禁物です。

体が感じる温度は気温だけで決まるものではないため、様々な気象要素を確認したうえで、服装などの装備準備するようにしましょう。