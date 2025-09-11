◇カーリング 日本代表決定戦 第１日（１１日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が開幕した。女子の予選リーグ第１試合が行われ、五輪３大会連続出場を狙うロコ・ソラーレは、フォルティウス９―７で勝利。敗退なら五輪が消滅する大一番で、好スタートを切った。

第２エンド（Ｅ）、フォルティウスが１点のスチールに成功。次Ｅはロコ・ソラーレの１点で１―１となると、第４Ｅにスキップ・藤沢五月の好ショットから２点をスチール。フォルティウスの第５Ｅも１点に抑え、３―２とリードして折り返した。

第６Ｅ、フォルティウスは優位にエンドを進め、１点のスチールに成功。３―３の同点に追いつく。第７Ｅは、藤沢が最終投で相手のストーンをはじき出して２点を追加し５―３とするが、フォルティウスも第８Ｅに２点を入れて５―５に。ロコソラーレが２点を加えて迎えた最終Ｅは、フォルティウスのスキップ・吉村が冷静なショットを決めて２点。１０Ｅを終えて７―７の同点となった。

延長戦は有利な後攻で迎えたロコ・ソラーレ。吉村が、最終投で相手の第１ストーンにピタリとつける好ショット。しかし、藤沢が最後に相手のストーンをはじき出すスーパーショットを見せ、ロコ・ソラーレが９―７で勝利した。

初戦を制した五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ。次戦は午後１時からＳＣ軽井沢クラブと対戦する。今大会は３チームによる総当たりの予選リーグを行い、上位２チームによる決定戦へ。決定戦は予選リーグの対戦成績も含まれ、先に３勝した方が日本代表に決定。１２月の五輪最終予選（カナダ）に進む。