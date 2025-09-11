来夏の北中米W杯のホストカントリーであるアメリカに乗り込んでの強化試合第2戦、開催国との対戦では試合開始から主導権を握られ、試合終盤はほとんどワンサイドゲーム。大量失点こそGK大迫敬介のビッグセーブの連発で免れたものの、0−2の完敗を喫した。【六川亨／サッカージャーナリスト】

【写真を見る】アメリカ戦に先発出場した長友佑都。5回目のW杯出場を目指す夫を支えるのは“奇跡の40歳”と称される妻

メキシコ戦を見たファンからすれば、これが同じチームかと目を疑ったのではないだろうか。立ち上がりからアメリカの強度の高い攻守に腰が引け、試合終盤は幾度となく決定機を作られた。第1戦から11人全員を入れ替えて、リザーブチームで臨んだのだから、それも仕方のないことだろう。

先発出場したMF望月ヘンリー海輝（撮影・六川則夫）

森保一監督は、前日会見でも選手全員を入れ替えるターンオーバー制の採用を示唆していた。できればそれに警鐘を鳴らしたく、メキシコ戦後の原稿では、もうチームのベースを固めるべきだと提案した。

アメリカからすれば、韓国と日本でどちらにベストメンバーを先発させるか、自明の理だっただろう。長期的視野に立った強化でFIFAランクではアジア最上位の日本。カタールW杯ではドイツとスペインを倒し、その後もドイツを破っている。マウリシオ・ポチェッティーノ監督からすれば、注目度の高い日本の優先順位が必然的に高くなるはずだ。

海外から集合したばかりの日本はコンディションがあまり良くないにもかかわらず、初戦にベストメンバーを送り出した。急造のリザーブチームでアメリカは荷が重過ぎたのではないだろうか。

鈍感な危機察知能力

立ち上がりのアメリカは、自陣からのビルドアップで攻撃を組み立てようとした。しかし日本の前線からのプレスに方向転換し、ロングパスでウイングバックを走らせるスタイルにチェンジ。そして日本のビルドアップに対しては、前線からのプレスで日本のミスを誘い、ショートカウンターに転じた。まずはDFラインを押し下げて、そこを攻撃の起点にした。

非常にシンプルだが、効果的な攻撃だった。それは何故か？

ここでメキシコ戦を思い返して欲しい。彼らのショートカウンターに対し、日本は三笘薫と堂安律のウイングバックをはじめ、久保建英と南野拓実の2シャドーも猛ダッシュで守備に参加し、相手のショートカウンターを阻止していた。危機察知能力が高いからである。

しかしアメリカ戦でのウイングバックや2シャドーは守備に参加する機会が少なく、ロングパスやショートカウンターにはCBかボランチが対応していた。前線の4人は危機察知能力が鈍いのと、彼らに指示する選手が不在だったため日本DF陣はアメリカの攻撃をまともにくらい、徐々に体力を消耗していった。

選手層の拡充は不必要

その攻撃陣に関しても、両ウイングバックと伊東純也は突破型の選手のため、前線でタメを作れないし、鈴木唯人はボールこそ奪われないものの、局面を打開することはできない。前半35分に伊東へ決定的なスルーパスを出したものの、見せ場はこれくらいだった。

何も彼らが悪いと言っているわけではない。チームとしての経験不足に加え、アメリカのハイプレッシャーに戸惑ったとしても無理のないことだろう。

試合終盤、森保監督は藤田譲瑠チマに代えて鎌田大地、前田大然に代えて三苫、さらに望月ヘンリー海輝に代えて町野修斗、小川航基に代えて菅原由勢を投入した。しかし残念ながら劇的な変化は起こらなかった。

ベースとなるチームが、チームとして機能していなのだから、当然と言えば当然だろう。これが、ベストメンバーを先発に起用して、交代でリザーブチームの選手をピッチに送れば、まだ機能したはず。

それだけベストメンバーとリザーブチームには大きな差があり、現状ではリザーブも2チームほど作れるくらい（ケガ人を含めれば）選手層は充実している。もうこれ以上、ラージグループを拡充する必要はないのではないか。どのチームがリザーブチームになるのか、わからないほどだからだ。

森保ジャパンの次の試合は、10月10日のパラグアイ戦（吹田）と14日のブラジル戦（味スタ）である。果たして森保監督はどちらにベストメンバーを起用するのか。個人的には、涼しくなっているのであれば、2試合ともスタメンにはベストメンバーを起用しつつ、出場時間を調整して欲しいと思っている。

