阪神タイガースが2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした。球団創設90周年のメモリアルイヤーでの歓喜には、史上最速（9月7日）の決定というおまけまでついた。チームを中心で引っ張ってきたのが、サトテルこと主砲・佐藤輝明（26）である。2020年、4球団競合のドラフト1位で入団し、これまで4年連続で2桁本塁打を放つなど結果を残してきたものの、そのポテンシャルの高さから「球界を代表する選手に」との周囲の期待に十分に応えていたとは言い難い。しかし、今季は本塁打、打点の打撃2冠はほぼ当確と、ついに覚醒の時を迎えたようだ。そして、佐藤をここまで押し上げた背景には、守備の強化と、あるコーチの存在があった。

ダントツの失策王

「もう、最高です！ ここまで、いい活躍ができたので。このためにやっているようなもんだから」――。優勝の瞬間、胴上げそしてビールかけまで佐藤の笑顔が止まらない。ファンから「サトテル」の愛称で呼ばれるようになった彼の最大の魅力は、もちろん本塁打にある。今季は現在36本塁打で、40発が射程圏内に入った。ホームラン王獲得はほぼ確定的で、阪神からの誕生となると、ランディ・バース以来、39年ぶり。日本人ではミスタータイガース・掛布雅之以来41年ぶり。名実ともにタイガースの顔になった。

しかし、ここに至るまでの道は決して順風満帆だったわけではない。2021年に入団し、いきなり24本塁打を放つも、以来、4年間でその数字を更新することは出来なかった。昨季は16本塁打とプロ入り以来、最低の本数に終わる。何より酷評されたのは守備力。主にサードを任されていたが、昨季はシーズン23エラーと、12球団ダントツの失策王という不名誉な成績を残してしまったのだ。

「散々な結果でしたから、咋オフのゴールデングラブ賞の記者投票では『0票』の屈辱を味わいました。守備の乱れは打撃にも影響していた。187センチ、95キロの大きな図体の割には、繊細で、決してメンタルが強いほうではない。ましてや昨年の指揮官は厳しい岡田彰布監督です。エラーをすればボロクソにダメ出しをされた。それを気にしてか、失策後の打席の打率は実に1割台に落ち込みました」（阪神担当記者）

藤川新監督は、ここにメスを入れたという。

「下柳叩きつけ事件」のコーチ

昨年5月、佐藤はバント処理に失敗、そのエラーが逆転負けに繋がり、岡田監督の逆鱗に触れて二軍降格となっている。ここで出会ったのが、当時の二軍内野守備担当・田中秀太コーチである。田中コーチは阪神一筋で、現役時代は、内野3ポジィションと外野をこなすユーティリティプレーヤー「秀太」として活躍した。秀太と言えば有名なのは、「下柳グラブ叩きつけ事件」である。現役時代の2007年、鳥谷敬の代役として遊撃の守備についていた秀太は、打球処理でミスを連発。下柳剛投手が激怒し、マウンドにグラブを叩きつけたシーンは、2000年代NPBを代表する珍プレーとして広く知られている。それだけに、守備で叱責される選手の気持ちが理解できるのか、佐藤に親身に寄り添ったという。

「キャッチングの基礎を見直した上に、身体能力に優れた佐藤にとっては簡単にできてしまうジャンピングスローを封印するよう、アドバイスしました。実は昨季の佐藤の失策数の半分以上は悪送球だった。まずは基本に戻れという指導でした」（同）

その後、佐藤は6月には一軍復帰したが、田中コーチの指導に感謝していたという。こうした関係もあり、藤川監督は、今季から田中コーチを一軍守備走塁コーチに配置転換。田中コーチが常時一軍に帯同できる環境を作り、佐藤の守備力の再生を図ろうとした。今季は試合前に、田中コーチが佐藤に向けて手投げで緩いショートバウンドを投げる練習を課すのがルーティンになっていたという。

「さらには、現役時代に三塁手で、今季から指導陣に加入した小谷野栄一打撃チーフコーチにも“三塁・サトテル”の再生を指示。チーム全体で佐藤の守備を洗い直しました」（同）

毎日特守

佐藤本人も「エラーを減らしたい。やり直したい」と意欲的で、昨年まで使っていた三塁手用グラブを変更。これまでは小指部分に薬指と小指を入れていた型式だったが、

「今季からしっかり5本指を独立させる形で、ボールの取りやすさに特化した特注グラブに変更しています。また、ノックを受けるだけでなく毎日特守を繰り返した」（同）

今年、藤川監督がチームに課した方針は「凡事徹底」だが、佐藤は見事、その推進役になった。今季のエラーはここまでわずか5。

「失策数が一桁ですから、ゴールデングラブ賞のチャンスは十分にあります。内野が土でイレギュラーしやすい甲子園でこの数字ですからね。脅威のレベルアップでした」（同）

こうした守備面での向上が打撃にも好影響を与えたのは間違いない。

口うるさいOBを無視

今季の優勝は、岡田前監督の遺産――という評論もある。確かに、近本、中野、森下、佐藤、大山といった打撃陣や、才木、村上、石井、及川ら鉄壁の投手陣は、みな岡田時代やそれ以前に頭角を現した選手である。しかし、それを生かしつつ、前例に捕らわれない、柔軟なマネージメント術で勝利に導いた藤川監督の手腕ももっと評価されるべきかもしれない。

佐藤の起用法にしても、開幕前、藤川監督は「3番佐藤、4番森下」という打順を宣言。しかし14試合目からはあっさり前言撤回し、この2人を入れ替えて、4番に佐藤を固定、チーム浮上のカンフル剤にした。また、藤川監督はどの選手も必ずバテる「真夏の連戦」ではあえて佐藤を怪我でもないのに、休養のためとしてスタメンから外した。これには掛布OB会長がテレビ解説で「先発でなかったら、どこかで使わなきゃダメ」と言えば、岡田前監督も「主力は試合に出るのが義務。お客さんに失礼や」とダメ出しした。藤川監督はこの口うるさいOBたちの声をあえて無視。優勝インタビューで「お世話になった先輩方から距離を置いていました。グラウンドで戦うためです。お許し願いたい」とコメントしていた。この判断は正しかったようで、当の佐藤も、「強制休養」のおかげでメリハリがついた練習ができるようになったと語っていた。

また、藤川監督は佐藤に対して5月25日の中日戦から、プロ入り初となる左翼を守らせている。また、そこから約一カ月は右翼を任せている。近本、森下以外のひと枠に有力選手が欠けていた外野をカバーするためだが、岡田時代の2年間、佐藤は3塁固定。このコンバートもこれまでの「阪神の4番像」からすれば考えられない起用法だ。が、佐藤は元々捕手で、高校時代は外野もやっていた。その守備センスと肩の強さで、外野からチームのピンチを何度も救う場面があった。そして外野での失策もまたゼロ。佐藤のポテンシャルを生かしてチームの危機を救う一方で、佐藤自身の可能性も広げる。振り返ってみれば、これもまた見事な采配だったと言える。

メジャー行きの価値

こうして守備、打撃両面の向上に成功した佐藤。あまり注目されてはいないが、昨季ゼロだった盗塁も、今季は二桁の10個を超えた。

昨オフには将来のメジャー行き希望も表明した佐藤にとって、走・攻・守のレベルアップは明らかに自らの“価値”を高めたであろう。そしてその覚醒は、監督はじめチームが一体となったプロジェクトによる、必然の帰結だったのである。

