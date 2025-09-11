秋篠宮ご夫妻の長男で、皇位継承順位は秋篠宮さまに次ぐ第2位の悠仁さまの成年式が、自身の誕生日である今月6日から10日まで執り行われた。成年式を見届けた秋篠宮妃紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎えられた。小泉純一郎政権下の2004年「皇室典範に関する有識者会議」が設置され、女性天皇容認論が一気に強まる中、次女の佳子さま出産から12年を経て、40歳を目前に3人目の出産を決断されてから19年余り。宮内庁関係者は「昨年に成人（成年）となった悠仁さまが、成年式をつつがなく終えるのを温かく見守られ、名実共に大人の仲間入りを果たされた姿を感慨深くご覧になっていたように拝察しました」と語る。その紀子さまが、これまで目指してきたものとは一体何だったのか、考察する。

悠仁さま成年式で賢所に向かう秋篠宮ご夫妻と佳子さま（右）と、加冠の儀を終えた悠仁さま（左）

部分前置胎盤

晩婚化が進む中、出産年齢の高齢化も進んでおり、高齢出産という表現は時代遅れとの指摘もあるが、従来は35歳を過ぎての出産はそう呼ばれてきた。医学的には現在でも初産で35歳以上、経産女性の場合も40歳以上をそう呼んでいる。個人差はあるものの、母体にも胎児にも負担が大きいことは言うまでもなく、実際に紀子さまは前置胎盤の状態となり、平成18年9月に皇室初の帝王切開で悠仁さまを出産された。

前回の出産から12年ものブランクを乗り越えて無事にご出産できたのは、周産期医療や不妊治療の権威として知られた産科医、中林正雄氏が主治医を務めたからだ。

紀子さまは平成3年10月、長女の眞子さまをご出産。同6年12月に佳子さまを出産された。中林氏は東京女子医大の産科医として宮内庁病院での眞子さま出産をサポート。愛育病院の院長として同18年9月の悠仁さまのご出産を手掛けている。愛育病院は上皇陛下のご生誕を記念して昭和天皇の許可を得て設立された恩賜財団「母子愛育会」が運営。産婦人科の専門病院として国内外で知られる。

皇室医療の元従事者は、こう打ち明ける。

「紀子さまのように胎盤が子宮口の一部をふさぐ部分前置胎盤は、子宮の収縮で胎盤がはがれやすくなり、大量出血の恐れがあるので手術で輸血が必要になる場合に備えて自己血を入院後3回に分けて採取していました。幸い最悪のケースは起こらず、自己血はお使いになりませんでしたが、それほどの危険を乗り越えてのご出産だったのです」

「だからこそ、悠仁さまの成年式を見届けて迎えたご自身の誕生日が感慨深いものになったのではないでしょうか」と前出の宮内庁関係者は指摘している。

紀子さまは昭和41年に川嶋辰彦氏の長女として静岡市内でご生誕。辰彦氏の留学や研究員就任に伴い、米国やオーストリアで子供時代を過ごし、辰彦氏が学習院大で教鞭を執ることになった関係で帰国され、学習院女子中等科から同女子高等科、同大文学部心理学科へと進まれた。

民間の視点で

大学構内の書店で秋篠宮さまと知り合い、学校のサークル活動を通じて交際を重ねた。大学最寄りの目白駅前交差点で信号待ちをしていた際に「私と一緒になってくれませんか」とプロポーズされ、平成元年9月12日の皇室会議で結婚が内々定。一般の結納に当たる「納采の儀」を翌2年1月12日に執り行って正式に婚約し、6月29日の「結婚の儀」に至った。

婚約中はテレビの情報番組で連日、ジョギングする姿が報じられ、レポーターからマイクを向けられてはにかむ表情が「紀子さんフィーバー」を巻き起こし、川嶋一家の住居が学習院大の職員住宅だったことから「3LDKのプリンセス」と呼ばれた。秋篠宮さまは兄の天皇陛下より先に所帯を持ったことから、紀子さまは上皇后美智子さまに続く戦後2人目の民間からの皇室入りとなった。

皇室入りしてからは、熱心に公務に取り組まれてきた。公益財団法人「結核予防会」の総裁として例年、結核予防全国大会の式典にご出席。かつては不治の病と言われた結核が、現在でも危険な病気であるという事実を周知し、国民の関心を高めることで予防を促進するため壇上に立ち続け、「結核の予防や対策に取り組まれてきた方々に深く敬意を表します」と式典の参加者らにお声をかけられている。

また母子愛育会の総裁も務めるほか、耳の不自由な人たちを支援する活動にも熱心で「手話は通訳並みの習熟度」（前出の宮内庁関係者）。その活動の意義を小室眞子さんや佳子さまにお教えするため、早くから全国高校生の手話によるスピーチコンテストにお嬢さま方を同行させるなどしており、佳子さまは現在、一般財団法人「全日本ろうあ連盟」の非常勤嘱託職員をされている。

宮内庁での勤務経験を持つ、元キャリア官僚の男性は指摘する。

「紀子さまは国民の目に皇室がどのように映っているかを常に意識されているように思います。特に生まれながらの皇族ではなく、成人となるまで民間に身を置いていたご自分の感覚や視点を大事にされながらお務めを果たし、お子さまの教育に励まれてきたのです」

花言葉は奇跡

前出の元キャリア官僚は、女性の皇位継承を認めない現在の皇室典範についてこう語る。

「女性蔑視として反対する意見と、伝統を重視して賛成する意見に国民世論は分かれていますが、現行法に基づいて皇室の存続を考えた場合には、紀子さまはまさに“救世主”です」

秋篠宮さまは上皇陛下が生前退位される際、ご自身が即位する可能性について「兄（天皇陛下）が80歳のとき、私は70代半ば。それからはできないです」と述べられたと報じられている。

上皇陛下は生前退位を決断した動機を「80を越え（中略）次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないか」とビデオメッセージで明かされていることを踏まえ、秋篠宮さまが「高齢で即位するのは難しい」という本音を吐露されたかたちだ。

明治時代、天皇の皇后ではないものの、次の天皇の実母として“国母”となったのが柳原愛子である。大正天皇を生んだ柳原は、明治天皇と皇后（昭憲皇太后）の間に授かった跡取りが次々に夭逝（早死）していく中で、皇室存続の危機をひそかに救った。天皇の実母は皇族以外からでは古くは蘇我氏、その後は藤原氏といった政治の実権を握っていた氏族から輩出されてきた歴史がある。柳原のようなケースは淳仁天皇の生母である奈良時代の貴族当麻老の娘・当麻山背など、あまり多くはない。

柳原の場合、側室の存在が認められていたなど、時代背景の違いはもちろんあるが、男系男子という縛りがある皇室の救世主となったことは事実だ。紀子さまは今まさに、その国母となる階段の途上にある。前出の元キャリア官僚は「紀子さまがお印にしている檜扇菖蒲の花言葉は奇跡だそうです」と前置きしたうえで、こう語る。

「女性天皇を認めるかどうかという議論は、意見が真二つに分かれるもので、簡単に結論がでるものではないのかもしれません。認めるにしても、認めないにしても、多くの国民が納得できるよう、性急な判断は避けるべきでしょう。その意味で、19年前に悠仁さまが胎児までも危険にさらされる前置胎盤の困難がありながらもお生まれになり、ついには大人の仲間入りを果たされたのは、ある意味で奇跡なのです」

