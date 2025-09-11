今や日本のみならず世界中で親しまれている「ポケモンカードゲーム（以下、ポケカ）」。マスコミやネットでは何かと転売や投機と紐づけて語られることが多いが、大人から子供まで気軽にプレイできることからカードゲームとしての完成度はトップクラスと評価されている。

ポケカの魅力は、プレイするだけでなく、カードをコレクションして楽しめることだ。そもそも「ポケットモンスター」のゲーム自体が、ポケモンを集めて戦うという趣旨である。ポケカがコレクションと親和性が高いのはそのためで、世界中にコレクターがいるのも納得だろう。【文・取材＝山内貴範】

【貴重】なかなか見られない海外版も…oceanic noise氏が収集した、イラストレーター・西田ユウ氏が手がけたポケモンカードのコレクション

ショップで目にしたポケカに釘付け

ポケカをコレクションする楽しみとは、どのようなものだろうか。好きなポケモンにこだわって、例えば、既に世の中に出回っているピカチュウのカードをコンプリートするのも一興だ。ほかにも、カードのビジュアルを担当したイラストレーターに注目し、コレクションするのも魅力的なのだという。

ポケカコレクターのoceanic noise氏

今回話を聞いた、東京都在住のoceanic noise（オーシャニックノイズ）氏（50）

はポケカのコレクター。一押しのイラストレーターである西田ユウ氏が描いたカードを集中的にコレクションし、その枚数は色違いなどのバリエーションを含め、220枚をゆうに超えるという。

oceanic noise氏はもともとカードゲームが好きで、1990年代には「マジック：ザ・ギャザリング」などをプレイしていた。意外にも当時はポケカと縁がない生活を送っていたというが、2021年に友人の子供が遊んでいたので、お土産に買ってあげたのを機に、カードゲームへの情熱が再燃した。

ある日、カードショップのショーケースで品定めをしていると、“モミ”というキャラクターのポケカに目が釘付けになった。

「緑色の色使いや、木漏れ日の光などが優しい雰囲気で、一目で好きになったんです。当時も決して安くないカードでしたが、本当にかわいいなと思い、1枚買ってしまいました。このモミを描いたイラストレーターが、西田ユウ先生だったのです。

それまで西田先生の名前は知らなくて、目に留まったのも偶然でした。でも、調べてみたら、他のカードも素晴らしいものばかりで、自分好みのイラストを描く方だと思いました。特に、西田先生が“第1回ポケモンカードゲーム イラストグランプリ”に応募した、サーナイトの独特の色使いに引き込まれました」

西田氏の展示会を訪れる

以来、西田氏が描いたポケカにこだわって本格的に収集を開始。現在は国内で発売された、西田氏が関わったほぼすべてのポケカを所有している。そのうえ、海外版のポケカまでも入手する徹底ぶりである。

「海外版はカードショップで見つけたら買うようにしています。先ほどのモミは、英語版、イタリア語版、韓国語版なども持っているのですが、色合いなど微妙なところが違う。イタリア語版は日本語版よりも、緑が濃く印刷されているんですよ。カードの表面の加工も違っていたりします。

日本で発売されているポケカも、過去に販売されたカードが別のパックに再録されたとき、紙質や表面のつやが微妙に違っていたりする。そういった違いにまでこだわってコレクションするのが楽しいですね」

2023年には、宮城県仙台市で行われていた、西田氏が参加する絵の展示会にも足を延ばした。会場では初めて西田氏と対面。西田氏がオリジナルキャラで製作したプレイマット（注：カードゲームを遊ぶためのマット）に、イラストを添えたサインももらうことができた。その時の印象をこう振り返る。

「ネットの記事で西田先生の顔を拝見していましたが、会ってみると、描いているイラストのイメージ通りで、やわらかく、優しい雰囲気の方でした。また、会場に展示されていた手描きの絵も素晴らしかった。カードで印刷されていたデジタルの絵とは違う、手描きの質感を目にして感動しました」

西田氏が描いたイラストは最高の癒やし

2024年、西田氏の出身地である秋田県で原画展が開催されたときは、仕事の休みを取り、東京から車で駆けつけた。そして、販売されていた絵の購入を即決した。

「この時に展示されていた絵は、仙台市で初めて見て、感激したオリジナルの作品です。ぜひ、買わせていただきたいと思いました。私はこういった原画を買ったことがなく、正直、覚悟が要る価格でしたが、本当にいい買い物をしたと思っています。

自宅の壁に飾って毎日癒やされていますし、見ていると元気が出てくるんです。西田先生の優しい性格が絵のタッチにも表れていると感じますね。もちろん印刷された絵もいいのですが、原画でしか味わえない魅力があると思います」

oceanic noise氏は、西田氏が描くポケカに引き付けられる理由をこう話す。

「ポケモンはもちろんですが、登場する女の子も男の子も本当にかわいらしい。そして、西田先生は様々なタッチの絵が得意なのです。例えば、海外版の“クララ”のカードは、少し暗めの独特の雰囲気がある。西田先生の違った一面が見られる、お気に入りの一枚です」

ポケカは誰でも楽しめる最高のカードゲーム

ところで、これは筆者も反省すべき点だが、マスコミがポケカを取り上げる際、投機や転売などのネガティブな面ばかりが強調されることが多い。oceanic noise氏に、ポケカの魅力を聞いてみた。

「昔やっていた『マジック：ザ・ギャザリング』は基本的に強いカードが高価で、そろえるまでが大変でした。ポケカは、いわゆるノーマルカードと、レアなフルアートカード（注：絵が大きく描かれるなどの特別な仕様のカードで、枚数が少ないものが多い）で強さや効果は同じ。つまり、純粋にゲームをするだけならお金をそれほどかけずに遊べるのです。

それゆえ、ポケカは初心者でもベテランに比較的勝ちやすく、入っていきやすいメリットがあると思います。私は断然弱いのですが……（笑）。でも、好きなポケモンを入れてデッキを組むのは純粋に楽しいんですよ。私は公式大会に、西田先生のカードを中心にデッキを組み、出場したことは何度もあります」

ポケカの楽しみ方は人それぞれだと話す。コレクションをしたい人は、珍しいカードや高価なカードを買ってもいい。イラストレーターにこだわるほかに、好きなポケモンのカードを何枚も集める人もいる。全種類を集めるのは極めて難しいものの、好きなテーマに沿って集めることができるのは魅力だろう。

「ポケカは強くなくても楽しめるカードゲーム。私はポケカのコミュニティに参加して、知り合った人と一緒に大会に出たり、飲食に行ったりするのが楽しいですね。

それこそ、ポケカを集めていなければ知り合えなかった関係もあります。嬉しいのは、知り合った人からカードを譲ってもらったとき。売ればそれなりにお高いのに、“西田先生のカードが出たよ”と、わざわざ私に声をかけて譲ってくれる（笑）。ファンのあたたかさを感じますし、トレーディングカードゲームの醍醐味と感じます」

