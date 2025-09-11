千葉刑務所で服役している男性受刑者が水筒で殴られ死亡した事件で、千葉県警は8月27日、同刑務所に服役中の那須野亮（まこと）容疑者（46）を殺人容疑で逮捕した。

【写真】那須野容疑者は、Aさんのロッカーのバッグから鍵を盗んで勝手に合鍵を作っていた

那須野容疑者は同月24日の午前7時5分ごろに、刑務所内の共同室で寝ていた藤江彰受刑者（51）の頭部などを水筒で殴り、死亡させたとみられている。水筒は刑務所内の熱中症対策として各受刑者が所持していたものだったという。藤江受刑者は2017年から2021年にかけて富士山麓付近の宿泊施設に侵入し、就寝中だった11人にわいせつな行為をしたとして準強制性交等罪などに問われ、懲役14年の刑が科された受刑者だった。

「水筒で頭を思いっきり何度も殴りました」と、容疑を認めている那須野容疑者は2006年に性的暴行を加える目的で同じアルバイト先の女性宅に侵入、首を絞めて女性を死に至らしめたという事件を起こし、無期懲役囚となっていた。かつて法廷で「刑務所に行ったとしても、そこでも自らを考えた上で、自分を律していこうと思っている」と証言していたはずだったが……。【前後編の前編】

那須野容疑者に対する刑事裁判は2007年6月、東京地裁（園原敏彦裁判長）で開かれた。当時、2年後に施行される裁判員制度を見据え、重大事件においては非公開の公判前整理手続きを経たのち、集中審理が行なわれるという形式が取られつつあった。いわば裁判員のいない裁判員裁判のようなイメージである。那須野容疑者の裁判も、その形式により2日で結審した。

「非情な犯行」と裁判長が判決で断じたとおり、事件の内容はつらいものだった。フラッシュバックのおそれがあるので心配な方は読み進めるのをやめてほしい。

ロッカーのバッグから鍵を盗んで合鍵を作り……

いま46歳となっている那須野容疑者は28歳だった2006年12月28日午前、当時22歳のAさんが住む部屋で、Aさんの首を絞めて死亡させたうえで性的暴行を加えた。ふたりは交際しているわけでもない、ただのアルバイト先の同僚だった。なぜ那須野容疑者がAさんの部屋に入れたかといえば、勝手に合鍵を作っていたからだった。

当時の公判での検察側冒頭陳述によれば、那須野容疑者が居酒屋のアルバイトとして働き始めた1か月後、Aさんもアルバイトとして加わった。すぐに好意を持った那須野容疑者は、メールでAさんを食事に誘い始めたが、Aさんからは断られ続けていた。那須野容疑者はしかし、諦めることなくむしろ一方的に執着を強め、2006年12月初旬には勤務後のAさんを尾行し、家を突き止める。

アルバイト先は一時期、従業員用のロッカーが男女分かれていない状態にあった。これに乗じて那須野は同月19日、Aさんのロッカーを開け、バッグから鍵を盗み、合鍵を作ってすぐにAさんの鍵をバッグに戻した。さらに、その合鍵でAさんの部屋に忍び込んだ那須野容疑者は、交際できる見込みがないと考えたのちに「性的暴行を加えよう」と決意した。那須野容疑者にはかねてより、女性に性的暴行を加えたいとの願望があった。

那須野容疑者が考えた計画はこうだ。合鍵で部屋に侵入し待ち伏せ、帰宅したAさんの首を絞めて気絶させる。その後、ガムテープで目隠しし、両手を緊縛し、肛門にワインを注入しAさんを酩酊させて性的暴行を加える。暴行を加える際には恥ずかしい姿を撮影し「警察に届けたらこの写真をばら撒く」と脅迫する……。

おぞましい計画はしかし、計画通りにはいかなかった。実際、22日未明に実行しようと決意していたが、タイミングを失い取りやめていた。だがそのまま犯行を実行できずに終わったわけではない。よりいっそう危険な行為を実行したのだった。

27日の夜に再度の実行を決意した那須野容疑者は、28日の未明、アルバイトを終え帰宅するAさんを最寄駅で待ち伏せし、自転車で先回りして部屋に入った。顔バレしないよう覆面を装着し、部屋の電球を外した。さらに肛門に注入するためのワインを注射器に入れ、部屋で隠れてAさんを待った。

6時10分に帰宅したAさんがドアの鍵を閉めてチェーンをかけるやいなや、那須野容疑者は背後から首を絞めようとした。これに気づいたAさんが「いやー！」と抵抗したが、同容疑者はAさんの首を絞めながら居間に運び、ガムテープで目隠しをした上で両手を縛ろうとした。すると、首を絞められたことにより意識を失っていたAさんが気がつき、手足をばたつかせた。

亡骸の横で2時間仮眠

「物音が聞こえて通報される」とおそれた那須野容疑者は、Aさんに馬乗りになり、その首を手や紐で絞めた。性的暴行を加えるために”酒に酔わせる”ことに執着した同容疑者は、ぐったりしたAさんの口にワインを注いで飲ませ、Aさんが動くたびに馬乗りになり、首を絞めることを繰り返した。

こうした行為によりAさんは亡くなったが、那須野容疑者は当時、性的暴行を加えることに熱中しており、気づかないまま行為は続けられた。さらにAさんの写真を撮影し、脅迫メールをAさんに送信。全てが終わってから同容疑者はようやく、Aさんの顔色に異変が生じていること、そしてAさんが息をしていないことに気づいたのだった。

Aさんの体内に残った精液から自らの犯行が発覚することを恐れた那須野容疑者は、逃亡を決意したが、その前に、亡くなったAさんが横たわる部屋で2時間ほど仮眠を取る。逃走資金として自分の口座から40万円を引き出し、自宅に戻った。

そこで「事件が発覚するのは29日夜、Aさんのバイトの時だろう」と考えた那須野容疑者は、それまでに隠滅工作を図ろうとする。まず、先ほど自分が常軌を逸した行為に及んだAさんの部屋へ舞い戻り、Aさんの遺体をユニットバスに運び、シャワーの水を膣に当てて精液を洗い、部屋の床を拭き、指紋を拭き取った。

飽き足らない那須野容疑者は、さらなる隠滅のため、Aさんの住む集合住宅に火を放つことも決意。翌日の発覚直前に決行することを決め、夕方に一旦、Aさんの部屋をあとにしたが、その直後にAさんの姉が部屋を訪ねたことから、事件が発覚した。遊びに行く約束をしていたAさんと電話が繋がらないことを不審に思っての訪問だった。同容疑者は部屋を出てから店を3軒周り、放火のためのサラダ油を購入したのちに逮捕された。

そんな那須野容疑者は被告人質問において「強い力は危険なので力を抜いて絞めようと思った」など、理解し難い独自の”首絞め”論を展開してゆく。

（後編につづく）

◆取材・文／高橋ユキ（ノンフィクションライター）