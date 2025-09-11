¡Ö1²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë¥á¥¹¡¼¡¼ÎáÏÂ7Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÄ¶¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Ø¤Î²ÝÀÇ¥ë¡¼¥ë
ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö1²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÌäÂê¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·À©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¼Â¸úÀÇÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µÕÅ¾¸½¾Ý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ð½à½êÆÀ¶â³Û¤«¤é3²¯3,000Ëü±ß¤ò¹µ½ü¤·¤¿³Û¤Ë22.5¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¡¢´ð½à½êÆÀÀÇ³Û¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤Îº¹³Û¤òÄÉ²Ã¤Ç²ÝÀÇ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï°ìÉô¤ÎÄ¶¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï200¡Á300¿ÍÄøÅÙ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î¸øÊ¿À¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¶¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÉéÃ´¤ÎÅ¬Àµ²½
ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤«¤é¡¢¡Ö1²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤ÎÁ¼ÃÖ¡Ê¡ÖÆÃÄê¤Î´ð½à½êÆÀ¶â³Û¤Î²ÝÀÇ¤ÎÆÃÎã¡ÌÁ¼Ë¡41¤Î19¡Í¡×¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎË¡Î§¤ÏÎáÏÂ5Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤ÇÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¬ÍÑ¤ÏÎáÏÂ7Ç¯Ê¬°Ê¸å¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¡À©ÅÙ¤Î³µÍ×
´ð½à½êÆÀ¶â³Û¤«¤é3²¯3,000Ëü±ß¤ò¹µ½ü¤·¤¿¶â³Û¤Ë22.5¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤ò¾è¤¸¡¢¤½¤Î¶â³Û¤¬´ð½à½êÆÀÀÇ³Û¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¶²á³Û¤ËÁêÅö¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤ò²Ý¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Û¤É¼Â¸úÀÇÎ¨¤¬Äã²¼¤·¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î¸øÊ¿À¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¹µ½ü³Û¤Ç¤¢¤ë3²¯3,000Ëü±ß¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö1²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÇØ·Ê
°ìÈÌ¤Ë¡¢½êÆÀ¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÉéÃ´Î¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢Ä¶¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Ç¤Ï½êÆÀÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¶âÍ»½êÆÀ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¤Î»ñÎÁ¡ÊÎáÏÂ4Ç¯10·î18Æü¡¦À¯ÉÜÀÇÀ©Ä´ºº²ñÂè19²óÁí²ñ¡¢ºâÌ³¾Ê»²¹Í»ñÎÁ¡Ö¸Ä¿Í½êÆÀ²ÝÀÇ¡×¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ2Ç¯Ê¬¤Ë¤ª¤±¤ë¹ç·×½êÆÀ1²¯±ßÄ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¡ÊÁí³Û¡§Ìó5.6Ãû±ß¡Ë¤Î½êÆÀÆâÌõ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Èó¾å¾ì³ô¼°Åù¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¡§Ìó1.5Ãû±ß¡Ê27.4¡ó¡Ë
Ê¬Î¥Ä¹´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¡ÊÅÚÃÏ¡¦²È²°¡Ë¡§Ìó1.2Ãû±ß¡Ê21.3¡ó¡Ë
¾å¾ì³ô¼°Åù¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¡§Ìó0.8Ãû±ß¡Ê14.4¡ó¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹â½êÆÀ¼Ô¤Û¤É³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¤ÎÈæ½Å¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍ»½êÆÀ¤Ï°ìÎ§20¡ó¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤ä»ö¶È½êÆÀ¡ÊºÇ¹âÀÇÎ¨55¡ó¡ÌÃÏÊýÀÇ´Þ¤à¡Í¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Û¤ÉÉéÃ´Î¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÝÀÇ³Û¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃÄê¤Î´ð½à½êÆÀ¶â³Û¤Î²ÝÀÇ¤ÎÆÃÎã¡×¤Ï¡¢´ð½à½êÆÀ¶â³Û¤¬3²¯3,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¼ÀÇ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·×»»ÊýË¡¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
{¡Ê´ð½à½êÆÀ¶â³Û¡Ý3.3²¯±ß¡Ë¡ß22.5¡ó}¡Ý´ð½à½êÆÀÀÇ³Û¡áÄÉ²Ã²ÝÀÇ³Û
¡ÊÃí¡Ë22.5¡ó¤Ï½êÆÀÀÇ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨45¡ó¤Î2Ê¬¤Î1
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö´ð½à½êÆÀ¶â³Û¡×¤È¤Ï¡¢¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤»¤º¤Ë·×»»¤·¤¿¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤ò»Ø¤·¡¢¡Ö´ð½à½êÆÀÀÇ³Û¡×¤È¤Ï¤½¤Î¶â³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤ë½êÆÀÀÇ³Û¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÇÛÅö½êÆÀ¤ä¾å¾ì³ô¼°¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ð½à½êÆÀ¶â³Û¤Ë¤ÏÊ¬Î¥²ÝÀÇ¤ÎÇÛÅö½êÆÀ¤ä¾å¾ì³ô¼°Åù¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¤ò´Þ¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¤ä¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÀÇÀ©¤Ê¤É¤ÎÈó²ÝÀÇ½êÆÀ¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤«¤é3.3²¯±ß¤ò¹µ½ü¤·¡¢¤½¤ÎÄ¶²áÊ¬¤Ë22.5¡ó¤ò¾è¤¸¤¿³Û¤¬´ð½à½êÆÀÀÇ³Û¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Îº¹³Û¤¬ÄÉ²Ã¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·×»»Îã
ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀ¤ÎÆâÌõ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç²ÝÀÇ½êÆÀ¡§1²¯±ß
Ê¬Î¥²ÝÀÇ½êÆÀ¡Ê¾å¾ì³ô¼°Åù¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¡Ë¡§20²¯±ß
¡ ´ð½à½êÆÀÀÇ³Û
Áí¹ç²ÝÀÇÊ¬¡§1²¯±ß¡ß45¡ó¡Ý479Ëü6,000±ß¡á4,020Ëü4,000±ß
Ê¬Î¥²ÝÀÇÊ¬¡§20²¯±ß¡ß15¡ó¡á3²¯±ß
¹ç·×¡§3²¯4,020Ëü4,000±ß
¢ ´ð½à½êÆÀ¶â³Û¤Ë´ð¤Å¤¯·×»»
¡Ê1²¯±ß¡Ü20²¯±ß¡Ý3.3²¯±ß¡Ë¡ß22.5¡ó¡á3²¯9,825Ëü±ß
£ ÄÉ²Ã²ÝÀÇ³Û
3²¯9,825Ëü±ß¡Ý3²¯4,020Ëü4,000±ß¡á5,804Ëü6,000±ß
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤»¤º¤Ë¶âÍ»½êÆÀ¤ò¹ç»»¤·¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î²ÝÀÇ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÉÙÍµÁØ
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢Ç¯¼ý1²¯±ß°Ê¾å¤ÇÌó2Ëü3,000¿Í¡¢5²¯±ß°Ê¾å¤ÇÌó6,000¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê½êÆÀ¿å½à¤¬30²¯±ßÄ¶¤ÎÄ¶¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï200¡Á300¿ÍÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä¶¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤«¤é¤ÎÄÉ²ÃÀÇ¼ý¤Ï¹ñÁ´ÂÎ¤ÎºâÀ¯¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
È¬¥ÄÈø¡¡½ç°ì
Âçºå³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø