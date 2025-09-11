三山凌輝、“新しい家族”と2ショット「ひゃー可愛い」「家族たくさん増えて賑やかになるね！」「成長が楽しみですね」
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）が10日、自身のインスタグラムを更新。「我が家に新しい家族 パピーーーーー」と書き出し、2ショット写真を公開した。
【写真】「ひゃー可愛い」「成長が楽しみですね」“新しい家族”の愛犬と2ショットの三山凌輝
新たに“家族”として仲間入りしたのは、ゴールデン・レトリバーの子犬。「“もんくん”です」と名前を明かし、「宜しく」と呼びかけた。
投稿では『月刊わんこvol.22』（ジェイロック／15日発売）にもんくんと登場していることも伝え、通常版の裏表紙、Special Editionの表紙を飾った2ショットを披露したほか、ごろんと床に寝転んだオフ感たっぷりなもんくんの姿も紹介している。
コメント欄には「久しぶりの投稿で嬉しい」「ひゃー可愛い」「もんくん癒されるねー」「メロメロですね」「かわええなぁ」「もんくんの成長が楽しみですね」「家族たくさん増えて賑やかになるね！」「久しぶりの凌輝君が幸せそうで嬉しいです」など、さまざまな声が寄せられている。
三山は、俳優として活躍する一方、2021年、SKY-HI主催のボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』で、ボーイズグループ・BE：FIRSTのメンバーに選ばれる。今年5月25日に所属事務所「Flash Up etoile」から独立。7月5日開催のワールドツアー・シンガポール公演をもってBE:FIRST・RYOKIとしての活動を一時休止している。
プライベートでは、先月29日に俳優・趣里（34）との結婚を発表。趣里は現在、第1子を妊娠中。
