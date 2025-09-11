タレントの遙洋子が１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、伊東市の田久保真紀市長について、「女性のリーダー、こんなボコボコにされるんだっていうメッセージが次世代の若い女性にいく」などと発言。杉村太蔵氏は「女性男性関係ない」と反論した。

この日は、１０日に電撃的に伊東市議会を解散した田久保市長の問題を取り上げた。遙は「女性のリーダー、応援したいところですが、残念なところがいくつかある」と切り出し「（女性市長ということで）注目されるのが分かっていて、学歴詐称疑惑というつまらない問題でつまづいた」と指摘。

また「口が立つ、弁が立つ、追及をかわす能力が非常に高い」とし、その能力が「信頼を勝ち取る方ではなく、不信を広めてしまっているのが残念」とも語った。

さらに、「次の世代の若い女性にとっては、ロールモデルになるべき立場の方がネガティブな印象、大きなメッセージで言うと、女性のリーダーってこんなにボコボコにされるんだというメッセージが次世代の若い女性にいくことが…」と言い出し、これには杉村氏が「女性のリーダーがボコボコにされると思います？こんな卒業証書を出せば済む話をやってないからで、女性男性関係ないと思うが」と反論していた。