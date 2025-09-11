秋冬の補整下着「ダイアジェンヌ」から女王を纏う新色コレクション登場

プロポーションづくりの総合コンサルティング企業・ダイアナから、補整下着ブランド「ダイアジェンヌ」の期間限定カラー《Lucs Collection2025》が登場します。テーマは「Queen（女王）」。2025年9月19日(金)から12月7日(土)まで、全国のサロンと公式オンラインショップで発売。優雅さと気品を引き立てる秋冬の新作で、自分らしい美しさを纏ってみませんか？

女王をテーマにした特別な限定カラー

《Lucs Collection2025》は「Queen」をテーマにした秋冬限定カラー。気品と存在感を感じさせるデザインは、身につけるだけで女性らしいエレガンスを引き出します。

補整下着ならではの優れたフィット感で、美しいシルエットをキープ。自分の中の「女王」を呼び覚ますような特別な一着です。

販売期間と購入方法をチェック

発売期間は2025年9月19日(金)～12月7日(土)。全国のダイアナサロン、または公式オンラインショップで購入できます。初めての方はサロンでの採寸が必要なのでご注意を。

価格はアイテムごとに異なりますが、オンラインショップに詳細が掲載されています。上質なデザインと確かな補整力を、ぜひこの秋冬に体感してみてください。

気品あふれる秋冬の装いに♡



ダイアナの補整下着「ダイアジェンヌ」から登場する《Lucs Collection2025》は、女性の内面と外面を美しく引き立てる限定コレクション。

秋冬の装いにエレガントな気品をプラスし、いつもの日常を格上げしてくれます。期間限定だからこそ、自分へのご褒美や特別な日のために、ぜひチェックしてみてください。