「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのが、10日放送の日本テレビ系「news zero」（月〜木曜午後11時、金曜午後11時30分）に出演。芸能活動の源について語った。

あのは「ano」名義でアーティスト活動をしており、番組は3日に行われた、あのにとって初となる武道館ライブの舞台裏に密着。取材であのは、自身に寄せられるSNSのアンチコメントについて「『変だね』とか『普通じゃない』とか、『もっと普通にしたらいいのに』とかいろんなバリエーション豊かに、アンチ的な言葉ってあるじゃないですか。そういうのに傷つくだけとか、それこそムカつくみたいな感覚があって」と怒りが活動のエネルギーになっていると説明した。

中学、高校時代にいじめを経験し、高校中退後にひきこもりとなった過去も回想。あのは「ひきこもってる時間は悶々（もんもん）として。どうしたらこの気持ちは晴れるんだろうとか、どうしたら全員見返せるんだろうみたいな感覚でずっと部屋にいて。トラウマをトラウマで終わらせたくないからこの仕事してるし、見返してやるぞ精神でやってきたから」と語った。