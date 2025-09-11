X（旧Twitter）に投稿された「拾った頃⇔現在」の写真が大きな注目を集めています。投稿者は、飼い主の「おすんしぃ」さん（@oponpontotonton）。写っていたのは、黒猫のトトちゃんです。



【アフター写真】現在の猫さん「え？なんか用？」な姿に爆笑

リプ欄には「よく来たな佐川急便www」「拾った頃“たすけてくだちゃい”→現在“え？なんか用？”」など、多彩なリアクションが集まりました。



トトちゃんとの出会いは偶然でした。ある日、公園で気分転換をしていたところ、茂みの中からひょっこり現れた子猫。「親猫がいるか様子を見たものの、一匹で寂しそうだったので…」と、おすんしぃさん。病院では生後1か月半ほど、後ろ足が3か所折れていると教えられたそうです。「保護して本当に良かった」と振り返ります。



7歳になった今は“そらじろーのママ”的存在に

現在トトちゃんは10月で7歳。相棒となったキジシロ猫のそらじろーくんとは追いかけっこをして遊ぶ仲良しコンビに。子猫時代のワガママから、そらじろーをお世話する“姉御キャラ”へ成長したトトちゃんにおすんしぃさんは「のびのび育ってくれてうれしい限り」と語ります。



SNSの反響で特に目を引いたコメントが、「よく来たな佐川急便www」というもの。これはフジテレビの人気お笑い番組『IPPONグランプリ』で、麒麟・川島明さんが仰向けで寝転ぶ黒猫の写真に対して発した名答として知られています。トトちゃんの凛々しい姿にも思わずその名シーンを思い出した人が多かったようです。



「家猫サイコー！」「幸せそうで良かった」という声が多数投稿され、おすんしぃさんは「元ネタを知らなかった方が検索してふふっとなってくれるのも面白かったです」とうれしそうに話します。



これからも“クスッとする時間”を届けていきたい

今後について話を聞くと、おすんしぃさんはこう答えました。



「これからもトトちゃんとそらじろーの面白い写真を投稿して、見てくれた人がクスッとしてくれたらうれしい。マイペースで続けていきたいです」



公園の小さな出会いから始まったトトちゃんの物語は、今では多くの人に愛される存在になりました。これからも、その幸せな姿が誰かの笑顔を引き出すことでしょう。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）